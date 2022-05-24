Ораз Жандосов стал внештатным советником Багдата Мусина

Ранее он занимал пост министра финансов, а также возглавлял Нацбанк.

Бывший министр финансов Ораз Жандосов стал внештатным советником главы Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдата Мусина. По мнению главы МЦРИАП, министерство должно тесно работать с общественниками по разным экономическим сферам.

«Иногда для принятия важного решения необходимо опираться на опыт, и есть люди с большим опытом, к которым я могу обратиться в любое время суток за консультацией. Одним из таких профессионалов является Ораз Алиевич Жандосов, с которым мы знакомы еще со времен работы в „Казпочте“», — заявил министр.

В то время, по словам главы ведомства, Жандосов работал независимым директором и вместе с Еленой Бахмутовой (на тот момент — председателем совета директоров) «очень многое дали» Багдату Мусину в плане опыта, а также корректировали его действия как председателя правления.

«У нас сформировалась очень грамотная система корпоративного управления, которую хочу внедрить и здесь, в МЦРИАП. Поэтому я пригласил Ораза Алиевича в качестве внештатного советника, который будет консультировать меня», — добавил глава министерства.

Ораз Жандосов родился 26 октября 1961 года в Алматы. В 1987 году окончил МГУ им. Ломоносова по специальности «экономист-кибернетик». В разные годы был главой Нацбанка, руководителем Национальной компании KEGOC, помощником Президента, заместителем премьер-министра. Член президиума НПП «Атамекен», член попечительского совета фонда «Қазақстан халқына».