В июле 2019 года национальный перевозчик полностью перевел продажу железнодорожных билетов на электронную систему «Мобиус».

Заметная тенденция роста онлайн-продаж проездных документов наблюдается с момента снятия карантинных ограничений. На сегодняшний день 70% железнодорожных билетов казахстанцы приобретают через интернет. Это выше уровня прошлого года на 16%.

Необходимо отметить, что в июле 2019 года национальный перевозчик полностью перевел продажу железнодорожных билетов на электронную систему «Мобиус». Это позволило улучшить условия покупки билетов за счет значительного расширения каналов сбыта.

В настоящий момент проездные документы реализуются через собственные билетные кассы АО «НК «КТЖ» (164 кассы с учетом оптимизации), 3000 агентских касс и почтовых отделений, 15 интернет-сайтов и мобильных приложений (в т. ч. сайт Bilet.railways.kz и приложение «Билеты КТЖ»), а также 30 тысяч автоматов самообслуживания.

Кроме того, были приняты системные меры по исключению фактов перепродажи билетов за счет блокировки пользователей при многократном однотипном запросе (ловле мест) и введения возможности приобретения билетов в порядке очередности по «Листу ожидания» с подтверждением в виде SMS-рассылки клиентам о факте бронирования мест. За 4 месяца 2022 года через услугу «Лист ожидания» оформлено свыше 18 тысяч билетов, что в 3,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.