«Казахтелеком» локализовал 60% веб-трафика на своих серверах

Этот проект является стратегически важной инициативой для оператора — с начала года проделана огромная работа по локализации.

Глава «Казахтелекома» Куанышбек Есекеев провел рабочую поездку в Павлодар, где посетил крупнейший в Центральной Азии центр обработки данных компании. В настоящее время в этом ЦОД реализуется проект по локализации интернет-трафика на кэшированных серверах «Казахтелеком», которые обеспечивают качественную скорость доступа к популярным мировым ресурсам и сервисам, среди которых — YouTube, Google, Netflix, Akamai, Facebook, Instagram и другие.

Главное преимущество локализации трафика состоит в том, что это позволяет увеличить производительность приложений и сервисов за счет использования сохраненных ранее на кэшируемых серверах данных. Подобные решения дают возможность не только пользователям быстрее получать пакеты данных, но и стабилизируют работу всей инфраструктуры ЦОД, что безусловно благоприятно отражается на клиентах. Понимая это, «Казахтелеком» реализует проект по локализации интернет-трафика и в других своих дата-центрах, находящихся в Нур-Султане, Алматы и Атырау.

«Высокое потребление интернет-трафика и потребность в использовании большого объема информации пользователями стало драйвером развития проекта по локализации трафика на серверах компании. В целях экономии пропускной способности и ускорения загрузки web-страниц мы расширили локальные кэш-сервера контент-провайдеров на более чем 3,5 тысяч Гбит/c. Теперь контент, который хранится на зарубежных серверах, кэшируется в наших ЦОДах, и при очередном обращении клиента за одними и теми же данными, они получают их из наших серверов. Так, к примеру, теперь, до 80% потребителей контента Аitube подключены через „Казахтелеком“, а 80% видеоконтента на Youtube для наших абонентов всегда вещается в формате HD», — отметил председатель правления АО «Казахтелеком» Куанышбек Есекеев.

Напомним, в настоящее время «Казахтелеком» обладает самой крупной сетью из 28 дата-центров в стране и в сегменте информационно-коммуникационных технологий для бизнеса предлагает порядка 50 различных услуг: от аренды серверов до IT-аутсорсинга, а проект по локализации интернет-трафика на своих серверах для «Казахтелекома» является стратегически важной инициативой — с начала года долю локализованного трафика компания нарастила до 57%.

«Мы планируем и дальше развивать кэширование данных с крупнейшими зарубежными контент-провайдерами, расширяя возможности проекта. В ближайшее время наши дата-центры будут обеспечены дополнительными кэш-серверами и необходимыми ресурсами. До конца года мы планируем оптимизировать еще более 35% трафика», — рассказывает главный директор по инновациям АО «Казахтелеком» Нурлан Мейрманов.

К слову, на сегодняшний день павлодарский ЦОД является самым крупным и наиболее современным дата-центром в Центральной Азии. Также он пока единственный в стране, сертифицированный международной организацией UptimeInstitute по стандарту Tier III. Это подтверждает высокую отказоустойчивость и надежность бесперебойной работы ЦОД. Сейчас загруженность мощностей ЦОД с учетом резерва составляет 99,8%. Свои данные здесь хранят более 100 компаний из Казахстана и зарубежья, среди которых такие мировые гиганты, как Google, G-CoreLabs и Wargaming, а также компании квазигосударственного сектора — фонд «Самрук-Казына», «Казатомпром», «Казмунайгаз», «Казпочта», «Кегок» и другие. На площадке павлодарского дата-центра уже реализованы такие проекты, как «Облачное видеонаблюдение», «Умный дом», «Оператор фискальных данных» и «Маркировка и прослеживаемость товаров», портал для бизнеса ISMET.kz, также размещены сайты государственных органов и бизнес-структур.

«Мы являемся флагманом развития дата-центров в стране. Сегодня наша сеть состоит из 28 ЦОД, общей площадью более 15 тысяч квадратных метров. На базе наших дата-центров реализуются социально-значимые проекты, обеспечивающие развитие и цифровизацию стратегически важных государственных инициатив. Сейчас, учитывая потребности наших клиентов, мы предоставляем возможность использовать ресурсы ЦОД не только для размещения физического оборудования, но и для аренды виртуальной инфраструктуры, тем самым обеспечивая клиентов самыми современными услугам и технологиями в ИТ-направлении», — отметил генеральный директор Дивизиона ИТ — филиала АО «Казахтелеком» Марат Абдилдабеков.