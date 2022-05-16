Siemens и QazIndustry подписали меморандум о взаимопонимании

Стороны согласовали последующие перспективные направления сотрудничества.

12 мая в Нур-Султане состоялся Казахстанско-германский бизнес-форум с участием первого заместителя премьер-министра РК Романа Скляра. Лейтмотивом мероприятия, в котором приняли участие порядка 250 делегатов, стало развитие казахстанско-германского экономического сотрудничества в области высоких технологий, зеленой экономики и логистики.

В рамках мероприятия состоялось подписание меморандума о взаимопонимании между ТОО «Siemens» в лице директора Асанова Дияса и АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry», в лице председателя правления Бекенова Берика.

Целью меморандума является развитие сотрудничества, направленного на совместную реализацию проектов по качественному повышению компетенций представителей промышленного сектора страны в цифровых продуктах и решениях для цифровой трансформации промышленности.

Стороны согласовали последующие перспективные направления сотрудничества. Планируется обеспечение образовательной поддержки и повышение квалификации для представителей индустриального сектора Республики Казахстан, а также интеграция учебных курсов и наилучших практик Siemens по цифровой трансформации промышленности в существующую доктрину АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry». Кроме этого, намечается организация совместных мероприятий и проектов, направленных на развитие профессиональных знаний и навыков представителей промышленного сектора Республики Казахстан.