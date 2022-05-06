В Казахстане запустили NFT-проект для сохранения вымирающего вида беркутов

Отечественная команда Obscura развивает проект «Birds of prey».

Беркуты, соколы-балобаны, грифы и другие птицы находятся на грани исчезновения и занесены в Красную книгу. Отечественная команда Obscura (Obscura.kz), развивающая проект «Birds of prey», ставит перед собой цель сохранить популяцию хищных птиц, фактически являющихся символом современного Казахстана и его культуры. Разрабатывая проект «Birds of prey», авторы сотрудничают с казахстанскими художниками Алпамысом Батыровым и Искандером Купияровым, косвенно популяризируя отечественное искусство.

30% от проданных NFT будут направлены в питомник для разведения диких птиц «Сункар». Каждая продажа NFT оживит и накормит одну настоящую хищную птицу по вашему выбору. Через четыре месяца птицы будут выпущены в дикую природу. Пользователь приобретает 3D-яйцо за 0,5 ETH и через четыре месяца получит птенца, который традиционно будет иметь атрибуты редкости, влияющие на стоимость NFT.

«В марте 2022 года прошла позитивная встреча с руководством Crypto Oasis в ОАЭ, на которой были достигнуты договоренности о взаимном сотрудничестве. Поэтому наш проект ориентирован не только на казахстанских пользователей, но и на весь мир. В наших планах — посетить 40 стран, которые входят в ареал обитания хищных птиц», — рассказывает сооснователь проекта Максат Бекес.

Сейчас разработчики проекта «Birds of prey» ведут переговоры с Грэймом Скоттом, автором VR-игры Aquila Bird Flight Simulator, которая доступна в Steam. Стоит упомянуть, что Aquila Bird также направляет часть дохода в благотворительные фонды по спасению хищных птиц. Общими усилиями казахстанские и британские разработчики надеются внедрить NFT-птиц в VR-игру со своей собственной токеномикой на сторонние VR платформы, которые будут поддерживать работу в сети Polygon.

«Главная цель команды Obscura — создать полноценное DAO, ориентированное на решение социальных проблем. В данный момент мы открыты к сотрудничеству с публичными компаниями, с которыми совпадают наши интересы», — добавил Максат Бекес.