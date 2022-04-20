В ЕАЭС будет запущен пилотный проект по внедрению механизма прослеживаемости товаров

Механизмы прослеживаемости начнут тестироваться с 1 июля 2022 года.

Совет Евразийской экономической комиссии принял решения, необходимые для начала функционирования Соглашения о механизме прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию ЕАЭС, которое вступило в силу в феврале 2021 года, сообщает Учет.kz.

Первое решение определяет порядок и сроки реализации пилотного проекта по внедрению механизма прослеживаемости. Механизмы прослеживаемости будут тестироваться с 1 июля 2022 года по 31 марта 2023 года в отношении ввезенных на территорию Союза бытовых холодильников и морозильников. Второе решение утверждает порядок включения и хранения в национальных системах прослеживаемости сведений о подлежащих прослеживаемости товарах.

Напомним, соглашение нацелено на создание в Союзе системы прослеживаемости иностранных товаров, главной задачей которой будет являться подтверждение законности их оборота при перемещении с территории одного государства-члена на территорию другой страны Союза, а также создание условий, исключающих использование различных схем уклонения от уплаты таможенных и налоговых платежей, обеспечение контроля со стороны государства за операциями, связанными с оборотом таких товаров.

Для начала функционирования соглашения потребовалось разработать ряд решений Коллегии и Совета ЕЭК. Комиссией совместно с экспертами государств-членов к настоящему времени уже подготовлена и согласована практически вся необходимая нормативная база.

Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан разъясняет, что с 1 июля 2022 года на территории Евразийского экономического союза будет запущен пилотный проект по внедрению механизма прослеживаемости со сроком завершения 31 марта 2023 года.

В перечень товаров, в отношении которых осуществляется прослеживаемость в рамках пилотного проекта включено 11 кодов товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (холодильники и морозильники бытовые).

Вместе с тем, сведения о товарах, подлежащих прослеживаемости, фактически находящихся на таможенной территории Евразийского экономического союза на 1 июля 2022 года и операциях, связанных с оборотом таких товаров, подлежат включению в информационную систему электронных счетов-фактур в течение месяца с даты начала реализации пилотного проекта. При отсутствии таких сведений в информационной системе электронных счетов-фактур, перемещение с территории одного государства-члена на территорию другого государства-члена Евразийского экономического союза не допускается.