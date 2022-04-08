Граждане будут получать SMS-уведомление об истечении срока действия документов

За недействительное от 10 дней до 1 месяца удостоверение личности предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения, свыше 1 месяца — штраф в размере 7 МРП.

Казахстанцы, зарегистрированные в базе мобильных граждан, за 30 дней до истечения срока действия документа будут получать на мобильный телефон SMS-уведомление. Для их получения в личном кабинете на портале электронного правительства обязательно нужно указать свой номер мобильного телефона, передает Zakon.kz. SMS-уведомление будет следующего содержания: «Sizdin jeke kualiginizdin jaramdylyq merzimi 30 kunnen keıin aıaqtalady, HQKO-ga habarlasynyz/Srok Vashego udostovereniya istekaet cherez 30 dnei, obratites v CON».

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