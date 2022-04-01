МТСЗН тестирует «Платформенную занятость»

Сейчас система тестируется, в текущем году она будет внедряться.

В рамках Программы по повышению доходов населения до 2025 года министерством труда будет проведена работа по основным направлениям, а именно — создание новых рабочих мест, содействие занятости населения, совершенствованию навыков трудовых ресурсов и профессиональной ориентации молодежи. Об этом на брифинге в СЦК рассказал вице-министр труда и социальной защиты населения РК Ержан Биржанов. 38 мероприятий программы будет реализовано с участием ведомства, 17 из них — непосредственно министерством.

«В первую очередь мероприятия направлены на создание рабочих мест и вывод из „тени“ самозанятых лиц. Это внедрение системы „платформенная занятость“. В сфере услуг занято почти 900 тыс. человек, часть из них оказывает услуги вне закона. То есть, оказывают разовые услуги, и в большей части они не защищены от заказчика. „Платформенная занятость“ в данный момент тестируется, в текущем году будет внедряться. Она будет позволять быстро и удобно лицам, оказывающим услуги, например, по уборке дома, охране, доставке продуктов, в этом приложении зарегистрироваться и найти заказы. Приложением предусматривается усеченный договор, где прописываются права и обязанности сторон, защита трудовых прав исполнителя. Это позволяет лицам, которые находятся в тени, вывести и перевести в нормальный уровень предпринимательской среды, чтобы они могли легко зарегистрироваться и оплачивать налоги», — рассказал о подробностях новшества спикер.

Также будет сокращена квота на привлечение иностранной рабочей силы по 3 и 4 категориям на 4,7 тыс. человек. Эти меры позволят повысить уровень занятости населения и защитить внутренний рынок труда.