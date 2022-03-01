ESV и Deep Blue Aerospace будут совместно работать над космическими проектами

Компания из Казахстана и китайский разработчик коммерческих ракет-носителей договорились о сотрудничестве.

Частная космическая компания из Казахстана Еurasian Space Ventures (ESV), принадлежащая предпринимателю, члену совета директоров Евразийского банка Шухрату Ибрагимову, подписала меморандум о взаимопонимании с китайской компанией Deep Blue Aerospace — разработчиком коммерческих ракет-носителей. Целью сторон является обмен информацией, опытом и идеями, совместная разработка космических проектов. Соглашение расширяет сотрудничество ESV с космическими компаниями разных стран для развития частной космической отрасли в Республике Казахстан.

«В последние годы Казахстан добился прогресса в проектировании и разработке программного обеспечения для производства спутников и космических аппаратов, а также создании различных спутниковых приложений. Поскольку Китай очень активно продвигает свою национальную космическую программу, мы видим много вариантов сотрудничества между частным космическим сектором с китайскими компаниями для развития казахстанской космической отрасли. Наши партнеры воспринимают Казахстан, как сакральное место для космических проектов, благодаря старту первого пилотируемого полета с космодрома Байконур», — сказал учредитель компании ESV Шухрат Ибрагимов.

В ESV отметили, что высоко оценивают потенциал сотрудничества в области ракетных и спутниковых технологий, включая доступ к R&D в области разработки микрочипов нового поколения, разработки программного обеспечения, производства космических аппаратов, космических услуг и наземного оборудования.

«При поддержке национальной компании «Қазақстан Ғарыш Сапары» и международного технопарка Astana Hub мы создаем в Казахстане инкубатор-акселератор аэрокосмической отрасли. И стремимся привлечь для ее развития больше международных компаний», — добавил Шухрат Ибрагимов.

Ранее в целях расширения числа партнеров и разработки совместных проектов в области космоса и блокчейн-технологий ESV подписала меморандум о взаимопонимании с сингапурской компанией SpaceChain, которая разрабатывает первую в мире децентрализованную спутниковую инфраструктуру в космосе.

В космической индустрии Казахстана ESV заручилась поддержкой всех крупнейших игроков, среди которых - АО «Национальный центр космических исследований и технологий», «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары» (КҒС) и совместное казахстанско-французское предприятие ТОО «Ghalam».