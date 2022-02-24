AliExpress Россия присоединилась к Ассоциации «Цифровой Казахстан»

Рынок РК является стратегическим для компании.

В феврале компания AliExpress Россия вступила в Ассоциацию «Цифровой Казахстан». Рынок РК является стратегическим для компании. В начале второго квартала 2022 года планируется открыть поставки в страну, а до конца года — запустить обратный маршрут и предоставить возможность казахстанским компаниям продавать свои товары в России через AliExpress.

Казахстанцам на маркетплейсе уже доступны товары от порядка 300 тысяч зарубежных продавцов с ассортиментом более 190 млн SPU (уникальные товарные единицы без учета цветов и размеров).

AliExpress — крупнейшая в России и СНГ онлайн-платформа по продаже товаров широкого спроса из Китая и других стран мира с дневной аудиторией 12,5 млн пользователей и ежемесячной аудиторией более 35 млн. AliExpress Россия –– совместное предприятие Alibaba Group, USM International и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) в сфере электронной социальной коммерции в России и СНГ. Компания была основана 9 октября 2019 года. Общее количество продавцов на AliExpress Россия превышает 400 тысяч. Общий оборот AliExpress Россия за 2021 год составил 306 млрд рублей без учета услуг.