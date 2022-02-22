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Электронные услуги в ЕАЭС будут облагаться НДС по месту их потребления

Перечень услуг в электронной форме уже согласован странами ЕАЭС и будет внесен на рассмотрение Совета после утверждения изменений в договор о ЕАЭС.

22 февраля 2022 12:50, Profit.kz
Рубрики: Бизнес, Соседи

Совет Евразийской экономической комиссии одобрил механизмы налогообложения электронной торговли услугами в Евразийском экономическом союзе. Концептуально механизм налогообложения предусматривает:

— уплату НДС по месту потребления услуги;
— «удаленную» и упрощенную регистрацию налогоплательщика;
— упрощенную подачу налоговой декларации.

Перечень услуг в электронной форме уже согласован странами ЕАЭС и будет внесен на рассмотрение Совета после утверждения изменений в договор о ЕАЭС.

«Рынок электронных услуг растет достаточно быстро. Наша общая задача — это создание оптимальных условий развития без ущерба и для бюджетов стран ЕАЭС, и для граждан», — отметил министр по экономике и финансовой политике ЕЭК Руслан Бекетаев.

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