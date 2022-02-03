МИИР РК вводит ряд IT-решений для предупреждения необоснованного роста цен на жилье

Меры по цифровизации строительной отрасли должны снизить бюрократию и упростить процедуры в строительстве.

Министр индустрии Каирбек Ускенбаев рассказал о планах МИИР РК по внедрению в строительную отрасль базовых цифровых инструментов, которые позволят исключить завышение стоимости строительства объектов и обеспечить этой важной сфере экономики прозрачность.

В частности, в рамках цифровизации строительной отрасли внедряется система «Государственный банк информационных моделей», которая позволяет в онлайн-формате моделировать строительные объекты, в том числе — с применением технологий информационного моделирования зданий (BIM).

Другая система, «Е-Құрылыс», позволяет контролировать процессы строительства на всех этапах, от рытья котлована до ввода в эксплуатацию. Для учета договоров долевого участия внедрен сервис «Казреестр». Он минимизирует риски покупки жилья по долевому строительству у недобросовестных застройщиков.

Еще одна платформа, «Е-Шаңырақ», является единой системой субъектов ЖКХ. Она призвана обеспечить прозрачность управления жилищным фондом, мониторинг и анализ сферы ЖКХ. А на онлайн-маркетплейсе компании смогут без посредников покупать стройматериалы у производителей.

«В целом принимаемые меры по цифровизации отрасли снизят бюрократию и упростят процедуры в строительстве. Для исключения завышения стоимости одних и тех же объектов с участием инвестиций государственного и квазигосударственного секторов установлены предельные лимиты затрат на строительство с внедрением онлайн-калькулятора на портале Гоэскспертизы (Epsd.kz). Также взамен прайс-листов разрабатываются единичные сметные цены, справочники сметных цен. Они исключат колебания стоимости строительства одних и тех же объектов по регионам, а также завышение сметной стоимости проектов на этапах проектирования и экспертизы проектно-сметной документации», — сообщил Каирбек Ускенбаев.