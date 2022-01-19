«Яндекс.Такси» проверят антимонопольщики

Компанию подозревают в завышении стоимости проезда в период ЧП.

Серик Жумангарин, председатель Агентства по защите и развитию конкуренции РК, сообщил о том, что ведомство инициирует проверку в отношении агрегатора «Яндекс.Такси» на предмет необоснованного завышения цен во время ЧП. В ходе заседания правительства он сообщил, что о многочисленных жалобах со стороны казахстанцев.

«В рамках жалоб, полученных по горячей линии, агентством назначено расследование в отношении агрегатора такси Яндекс по признакам координации экономической деятельности», — заявил Серик Жумангарин.

В «Яндекс Go» уже отреагировали на происходящее — пресс-служба компании сообщила, что сервис работает в штатном режиме.

«Мы периодически получаем запросы от государственных органов с просьбой разъяснить те или иные аспекты деятельности, как нашей, так и рынка. На них мы всегда отвечаем в установленные сроки и в полной мере», — говорится в распространенном сообщении.