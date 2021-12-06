Касым-Жомарт Токаев: IPO регионального лидера в сфере финтеха Kaspi.kz позволило повысить динамичность рынка капиталов

Глава государства провел встречу с представителями ведущих американских и международных инвестиционных компаний.

В ходе мероприятия выступили руководители крупнейших международных инвестиционных фондов Blackrock, Capital Group, Aberdeen Asset Management, Luxor Capital, Lugard Road Capital, Sands Capital, Alameda Research & FTX, Kingsway Capital.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что иностранные инвестиции стали одним из ключевых факторов развития Казахстана, поэтому в нашей стране уделяется особое внимание улучшению инвестиционного климата.

«Системная и всесторонняя работа в этой сфере позволила стать нам крупнейшей в Центральной Азии и одной из быстрорастущих на постсоветском пространстве экономик», — подчеркнул Глава государства.

Помимо привлечения прямых инвестиций в реальный сектор большое внимание уделяется развитию рынка ценных бумаг и привлечению иностранных портфельных инвесторов. В качестве успешного примера такого привлечения Глава государства привел IPO компании Kaspi.kz.

«IPO регионального лидера в сфере финтеха Kaspi.kz позволили повысить динамичность и ликвидность рынка капиталов», — отметил Касым-Жомарт Токаев.

Инвесторы также отметили важность компании Kaspi.kz, которая смогла поднять на новый уровень инвестиционную привлекательность Казахстана, и поделились своими рекомендациями и идеями для дальнейшего успешного привлечения капиталов в страну.

«Мы сконцентрированы не только на отдельных рынках, но и на ведущих корпорациях, отраслях, — рассказал президент американской инвестиционной компании Luxor Capital Даг Снайдер. — И мы очень рады нашим инвестициям в Kaspi.kz. Я буду продолжать дальше изучать вашу страну, рынки, которые здесь есть. Я надеюсь, у нас будет замечательное партнерство в будущем!»

Инвесторы подчеркнули, что Kaspi.kz является знаковой для страны компанией, успех которой поразил их. Теперь о Казахстане думают не только как о стране с богатыми сырьевыми ресурсами, но, как о стране с большим технологическим потенциалом. Именно Kaspi.kz сегодня ставится в пример во многих странах, как уникальная бизнес-модель. И эта компания создана в Казахстане.

«Для меня было большой честью встретиться с Президентом Токаевым и обсудить огромный потенциал страны, — написал после встречи инвестиционный директор компании Aberdeen Asset Management Адам Монтанаро на своей странице в социальной сети. — Казахстан — родина Kaspi.kz, одного из сильнейших в мире „суперприложений“, которое принесло феноменальную ценность инвесторам и стране, помогая дижитализации экономики».

Касым-Жомарт Токаев выразил надежду, что состоявшаяся беседа предоставит хорошую возможность обменяться мнениями о возможностях увеличения притока иностранных инвестиций на казахстанские рынки. Также он отметил необходимость проведения встреч такого формата на регулярной основе.