Токаев готов создать условия иностранным бизнесменам при выходе на казахстанский рынок

Президент Еврокомиссии дала высокую оценку проводимым в Казахстане политическим и экономическим реформам.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. В ходе встречи стороны обстоятельно обсудили состояние и перспективы торгово-экономических и инвестиционных связей между Казахстаном и Европейским союзом, передает Zakon.kz.

В повестку переговоров вошли вопросы, связанные с постпандемическим восстановлением экономик, изменением климата, развитием сотрудничества в транспортно-логистической и гуманитарной сферах, проблемы глобальной и региональной безопасности. Глава государства подчеркнул готовность Казахстана создать все необходимые условия и предоставить индивидуальные инструменты для инвестирования и институциональную поддержку европейским инвесторам, заинтересованным в выходе на казахстанский рынок.

Евросоюз является крупнейшим торговым и инвестиционным партнером Казахстана в Центральной Азии. 75% привлеченных в регион иностранных инвестиций приходится на долю нашей страны. Участники встречи высказали обоюдное стремление к поиску новых точек взаимодействия в таких перспективных направлениях, как «зеленая» экономика, устойчивая энергетика и горнодобывающая промышленность, агробизнес, информационные технологии, транзит и транспорт, финансы, здравоохранение и фармацевтика, образование и туризм.

Президент Еврокомиссии дала высокую оценку проводимым в Казахстане политическим и экономическим реформам, подтвердив приверженность Европейского союза дальнейшему укреплению торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия с нашей страной. Она также выразила поддержку подходам Казахстана по стабилизации ситуации в Афганистане и принимаемым мерам по оказанию гуманитарной помощи этой стране. В завершение Касым-Жомарт Токаев пригласил Урсулу фон дер Ляйен посетить Казахстан с официальным визитом.