Премьер-министры стран ЕАЭС одобрили дорожную карту по развитию электронной торговли

Евразийский межправительственный совет утвердил дорожную карту по созданию благоприятных условий для развития электронной торговли в рамках Евразийского экономического союза.

План мероприятий включает в себя базовый пакет мер, направленных на разработку соответствующей нормативно-правовой базы, обеспечение безбарьерного перемещения товаров в рамках Союза, а также на контроль и противодействие недобросовестным деловым практикам, взаимодействие с третьими странами, интеграционными объединениями и международными организациями.

«Предполагается разработать проект международного договора по вопросам электронной торговли, который предусматривает закрепление основных норм, касающихся функционирования единого рынка, защиты прав и интересов участников, ограничений недобросовестных практик, досудебного разрешения споров и обеспечения устойчивости инфраструктуры», — пояснил министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев.

Также речь идет о совершенствовании таможенного и технического регулирования, решении вопроса взимания косвенных налогов, формировании перечня запрещенной к торговле продукции, цифровизации электронного документооборота, создании стандарта в отношении цифрового профиля товаров, определении условий для учреждения добровольных объединений бизнеса в сфере электронной торговли.