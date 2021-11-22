Скорость фиксированного широкополосного интернета в Казахстане выросла на 29% за год

Стоимость услуги — одна из самых низких в мире.

Средняя скорость интернета в мире, по данным Speedtest Global Index, за последний год показала значительный рост. Скорость фиксированного широкополосного интернета выросла на 32,1% и составила 113,25 Мбит/сек (+2,7% за месяц). Тем временем скорость мобильного интернета увеличилась на 75,6%, до 63,15 Мбит/сек в среднем за сентябрь текущего года (+11,3% за месяц).

Как отмечают аналитики Finprom.kz, в Казахстане средняя скорость интернета также показала внушительный рост по сравнению с прошлым годом. Скорость фиксированного широкополосного интернета по итогам сентября 2021 года выросла до 63,28 Мбит/сек (на 28,8% за год). В свою очередь, скорость мобильного интернета увеличилась до 31,74 Мбит/сек (сразу на 58,9% за год). При том, что скорость фиксированного интернета в РК стабильно растет и более чем вдвое превышает скорость мобильного интернета, стоимость услуги — одна из самых невысоких в мире. В рейтинге стран по стоимости интернета Казахстан занимает одну из лидирующих позиций.

Так, среднемесячная стоимость пакета фиксированного широкополосного интернета в РК составляет 11,5 долларов. Это седьмое место из 169 обследованных стран. В ТОП-10 самых «дешевых» по этому критерию стран входят еще четыре государства СНГ — Украина (1 место), Россия (2 место), Беларусь (6 место) и Молдова (8 место). Самые высокие цены на услуги зафиксированы в Мавритании (773,2 долларов в месяц), Бурунди (359,2 долларов) и на Коморских островах (281,5 долларов).

По стоимости мобильного интернета позиция РК также благоприятна: 0,9 долларов за 1 Гб данных. Это 5 место среди тех же 169 стран. Среди стран СНГ в ТОП-10 также вошли Россия (3 место), Кыргызстан (7 место) и Украина (9 место). Самые «дорогие» страны в рейтинге — Бермуды, Экваториальная Гвинея, Тринидад и Тобаго.

Фактически самые «дешевые» в мире как по фиксированному широкополосному, так и по мобильному интернету — наиболее развитые страны СНГ, а самые «дорогие» — африканские страны либо островные государства.

С учетом новых реалий мира периода пандемии качество связи становится ключевым фактором нормального функционирования большинства сфер жизни. Казахстанские операторы работают над дальнейшим улучшением качества и скорости интернета. Инвестиции в сфере информации и связи планомерно растут. Так, за январь–декабрь текущего года показатель составил уже 88,8 млрд тг, против 75,4 млрд тг годом ранее и 46 млрд тг в аналогичном периоде «докоронакризисного» 2019-го.

По данным конъюнктурных обследований БНС АСПиР РК, согласно оценкам опрошенных руководителей предприятий связи, главными направлениями инвестиций в основной капитал в третьем квартале 2021 года являются:

— замена старого оборудования (14%);

— расширение производственных мощностей с целью увеличения числа абонентов (11%);

— инвестиции во внедрение новых технологий (3%);

— инвестиции в рационализацию существующих услуг (3%);

— инвестиции в рационализацию материально-технического обеспечения (4%);

— ввод новых производственных мощностей при неизменном числе абонентов (11%).