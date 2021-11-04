Самые продвинутые пользователи компьютеров и гаджетов — жители Нур-Султана

А хуже всего с цифровой грамотностью обстоят дела в Акмолинской области.

Пандемия ускорила темпы цифровизации во всем мире. Наблюдается ежегодное повышение уровня цифровой грамотности населения. Доля пользователей, владеющих навыками использования персонального компьютера, смартфона, планшета или ноутбука, а также использующих стандартные программы и получающих услуги и сервисы через интернет, увеличилась с 79,9% в 2019 году до 82% в 2020-м.

Как сообщает Ranking.kz, среди регионов страны лучшие показатели по уровню цифровой грамотности населения демонстрируют города Нур-Султан и Алматы, а также Алматинская, Кызылординская и Костанайская области.

Ожидаемо выросла потребность в своевременном получении услуг, оказываемых различными организациями населению, дистанционно. В Казахстане множество государственных сервисов также было переведено из отделений госструктур в онлайн-режим.

Автоматизации и оптимизации государственных услуг в РК уделяется пристальное внимание. Одной из госструктур с наиболее высоким уровнем цифровизации является Единый накопительный пенсионный фонд РК: полностью автоматизировано более 90% услуг фонда. На 1 октября текущего года количество индивидуальных пенсионных счетов (ИПС) вкладчиков ЕНПФ составило уже 11,5 млн — на 0,5% больше, чем годом ранее. При этом за пять лет количество ИПС выросло на 16,4%. В текущем году увеличение показателя наблюдается по всем видам вкладов. Наибольший рост количества ИПС вкладчиков отмечен в сегменте добровольных пенсионных взносов (+25,9% за год). Далее идут обязательные профессиональные пенсионные взносы (+5,2% к количеству ИПС) и обязательные пенсионные взносы (+0,2%).

За девять месяцев текущего года Единый накопительный пенсионный фонд оказал своим вкладчикам 30,3 млн услуг — на 45,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом среди них сразу 73,2%, или 22,2 млн услуг, было оказано в электронном формате. По сравнению с предыдущим годом популярность онлайн-сервисов выросла на 71,2%.