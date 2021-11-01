В ЦОНах не могут устранить технический сбой

Получение госуслуг через операторов по-прежнему недоступно.

В Госкорпорации «Правительство для граждан» констатировали факт сбоя в работе системы по выдаче талонов в Центрах обслуживания населения РК. Указанный сбой привел к проблемам с приемом граждан по электронной очереди.

Несмотря на то, что работа по устранению сбоя длится с середины сегодняшнего дня, проблема по состоянию на 17:00 не решена.

«К сожалению, вынуждены сообщить, что в связи с техническими сбоями получение государственных услуг через операторов ЦОНов по-прежнему недоступно. Специалисты АО „Национальные информационные технологии“ и Госкорпорации работают над решением возникшей проблемы. Просим граждан с пониманием отнестись к ситуации», — говорится в официальном сообщении.

Гражданам также напомнили, что все услуги доступны онлайн на портале электронного правительства, через телеграм-бот Egovkzbot 2.0 и мобильное приложение Egov mobile.

«В случае необходимости вы можете обратиться за консультацией к нашим сотрудникам в секторах самообслуживания, расположенных в ЦОНах. Госкорпорация приносит извинения нашим клиентам за доставленные неудобства», — отметили представители «Правительства для граждан».