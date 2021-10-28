Президент поручил провести ревизию госуслуг

Касым-Жомарт Токаев принял участие в международном технологическом форуме «Digital Bridge».

Глава государства посетил ежегодный международный технологический форум «Digital Bridge», тематика которого в этом году — «Digital Era Lifestyle». В мероприятии приняли участие руководящий состав администрации Президента, премьер-министр и члены правительства, руководители государственных органов, бизнес-структур, отечественные и международные эксперты.

В ходе посещения выставки форума Президенту презентовали аллею стартапов и рассказали о текущей деятельности IT-экосистемы Astana Hub. Затем под председательством Касым-Жомарта Токаева состоялось заседание комиссии по вопросам внедрения цифровизации. Заслушав участников встречи, Глава государства выступил с речью, отметив, что практическая, прикладная цифровизация — стратегическая задача страны и государственный приоритет.

Исходя из этого, Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости сконцентрироваться на ряде приоритетных задач. В частности, Глава государства указал на важность постоянной актуализации содержания госуслуг.

«Задача не в том, чтобы просто конвертировать сервисы из офлайн в онлайн. «Цифра» должна сократить само количество госуслуг и связанных с ними запросов, ответов, согласований. Государственные услуги должны быть комплексными и проактивными. Цифровую трансформацию госорганов следует рассматривать как инструмент борьбы с бюрократией, коррупцией и неэффективностью, — считает Президент.

Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству совместно с НПП «Атамекен» провести ревизию всех оказываемых госуслуг и обеспечить их цифровую оптимизацию. С практической точки зрения он выделил две наиболее проблемные сферы — строительство и земельные отношения.

Говоря о ситуации в строительной отрасли, Глава государства заявил о необходимости поэтапного перехода от бумажных документов к цифровому формату при подготовке технико-экономических обоснований, проектно-сметной документации и государственной экспертизы.

«Предстоит обеспечить современное нормативное-правовое регулирование применения BIM-технологий. Это существенно сократит сроки, уменьшит коррупциогенность этой сферы и, конечно, снизит стоимость строительства. Прошу правительство определить данную сферу в качестве одного из приоритетов работы Цифрового офиса», — сказал он.

В земельной сфере, как полагает Президент, цифровизация поможет решить проблемы с прозрачностью распределения земель и очередями. Касым-Жомарт Токаев поручил полностью оцифровать выбор и выделение земельных участков под бизнес, ускорить работу по созданию Единого государственного кадастра недвижимости и ввести эту информационную систему в промышленную эксплуатацию не позднее первого полугодия 2022 года.

«Цифровые инструменты следует активно и масштабно внедрить для определения качества строительных работ. Основные строительные компании осваивают огромный объем государственных средств для строительства жилья, школ, больниц, дорог и других важных объектов большой социальной значимости. Но качество этих объектов, прямо скажем, зачастую „ни в какие ворота не лезет“, вызывает большие сомнения. Это приводит к возмущению граждан. Поэтому правительство должно обратить самое пристальное внимание на эту проблему и использовать цифровые инструменты», — сказал Глава государства.