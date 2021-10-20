Ozon разворачивает активность в Казахстане

В первом полугодии количество заказов из РК на Ozon выросло более чем в 17 раз.

Российская интернет-площадка Ozon намеревается серьезно упрочить свое присутствие на рынке Казахстана. Об этом Profit.kz рассказал Егор Исаев, руководитель по развитию международного бизнеса Ozon. Одним из шагов к этому стало недавнее назначение Мольдер Рысалиевой на должность генерального директора Ozon в Казахстане. Ранее Мольдер возглавляла казахстанское подразделение Lamoda. Ее главной задачей является как привлечение казахстанских продавцов, так и рост продаж внутри Казахстана.

Как подчеркнул Егор Исаев, планы Ozon на рынке Казахстана заключаются в создании платформы маркетплейса для местных предпринимателей и в организации собственной логистической инфраструктуры.

«И то, и другое, мы активно создаем с лета этого года. Ozon доступен покупателям из Казахстана уже несколько лет — мы доставляем миллионы товаров жителям страны с 2018 года. Пользователям Ozon из Казахстана доступен весь ассортимент товаров площадки за исключением крупногабаритных. Кроме того, предприниматели из Казахстана уже продают на Ozon, используя для доставки в Россию собственную логистику. Уже в IV квартале 2021 года они смогут использовать для доставки логистику Ozon», — поделился представитель маркетплейса.

В первом полугодии 2021 года количество заказов из РК на Ozon выросло более чем в 17 раз год к году, оборот от продаж — более чем в 15 раз. Чаще всего казахстанцы заказывали на Ozon продукты питания длительного хранения и товары повседневного спроса. Быстрее всего спрос рос на детские товары, спортивные товары, товары для сада и дачи. Самые активные покупатели Ozon — жители Акмолинской области, за ними следуют жители Алматинской и Восточно-Казахстанской областей.

Что касается выхода казахстанских бизнесменов на Ozon, то за первое полугодие 2021 продажи товаров из Казахстана в Россию выросли более чем в 15 раз. Отметим, что ежемесячная аудитория Ozon превышает 80 млн посетителей. Ожидается, что в скором времени покупать казахстанские товары на Ozon смогут не только российские пользователи, но и сами казахстанцы. Интересно, что такой подход может сделать из Ozon прямого конкурента местным торговым площадкам. И российский игрок будет иметь гораздо больше преимуществ, особенно в том случае, если в нашей стране действительно будет налажена логистическая инфраструктура и вопросы доставки (к которой сейчас у казахстанцев, покупающих на Ozon, очень большие вопросы).

«Наш следующий шаг — открыть витрину с товарами из Казахстана для казахстанской аудитории. То есть, дать предпринимателям доступ не только к российской, но и к местной аудитории. Мы ожидаем, что такая отдельная витрина появится уже в этом году. Мы видим большой интерес со стороны местных предпринимателей — несколько сотен находятся в процессе регистрации и подготовки к первым продажам. В этом им помогает отдельная команда поддержки, которая консультирует по вопросам документов, карточек товара, логистики и пр. Продавать на Ozon можно любые категории товаров, которые законодательно разрешены для дистанционной торговли. Что касается инфраструктуры, то здесь также многое делается для удобства местных продавцов. Уже осенью мы откроем сортировочный центр в республике, куда продавцы смогут отгружать товары для доставки в Россию силами Ozon. А в конце этого — начале следующего года рассчитываем открыть в Казахстане фулфилмент-фабрику — центр для хранения товаров местных продавцов и формирования интернет-заказов. Для перечисленных операций мы уже открыли в республике юридические лица», — добавил Егор Исаев.

Фулфилмент-центр должен улучшить уровень сервиса и для покупателей — хранящиеся здесь товары будут доставляться в течение 1-2 дней по всей стране.

«Для ускорения доставки мы уже заключили соглашение с Казпочтой — с августа получить заказы, оформленные на Ozon, можно более чем в 2 300 почтовых отделений страны. Благодаря сотрудничеству с Казпочтой общее количество точек выдачи заказов Ozon в республике увеличилось почти в 20 раз — наши товары можно получить даже в самых малонаселенных пунктах. Доставка в почтовые отделения бесплатная. Выбрать наиболее удобное отделение Казпочты можно на этапе оформления заказа на сайте или в приложении Ozon. Также заказы Ozon доставляют курьеры Казпочты», — подытожил спикер.

Напомним — о планах выхода российского маркетплейса в Казахстан стало известно в начале лета. Александр Шульгин, глава компании, сообщил о намерении развернуть деятельность на рынках большинства стран СНГ в течение пяти лет.

В 2020 году выручка Ozon выросла на 74%, составив 104,4 млрд рублей. Среднегодовой темп роста компании за два года — 136%. Планируется, что в 2025 году оборот Ozon составит 2,5 трлн рублей (в 2020 году — 197,4 млрд рублей).

Казахстанский рынок сегодня является весьма лакомым кусочком. 2020 год стал рекордным для e-commerce в РК и показал, какими темпами может расти этот рынок даже с учетом карантинных ограничений (а иногда и благодаря им). Согласно данным исследования PwC Kazakhstan, объем рынка розничной электронной коммерции в Казахстане за первые 9 месяцев 2020 года вырос на 93% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года — с 198 млрд тенге до 382 млрд тенге. Средний чек в тенге вырос на 63%, а количество транзакций — на 18%. Несмотря на эти цифры, на рынке, однако, пока не замечено серьезных конкурентных баталий. Возможно, как раз активное присутствие Ozon подстегнет других игроков.

Сейчас помимо Ozon на рынке РК представлены и некоторые другие зарубежные маркетплейсы — OLX, Wildberries, Lamoda, Aliexpress. Прямым конкурентом Ozon можно назвать Wildberries. Это крупнейший онлайн-ретейлер России, работающий на рынке порядка 15 лет. География присутствия компании охватывает шесть стран — Россию, Польшу, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Армению. В 2020 году оборот компании составил 437,2 млрд рублей (рост на 96% год к году). Количество пользователей площадки достигло 40 млн человек, а число заказов — 323,8 млн. Чистая прибыль Wildberries по итогам 2020 года составила 2,11 млрд рублей. Стоит отметить, что Wildberries также намеревалась расширить свое присутствие в Казахстане — до конца 2022 года компания планирует построить логистические центры в Нур-Султане и Алматы. А весной этого года стало известно о выходе площадки на рынок Кыргызстана.

Что касается мировой статистики, то согласно данным Juniper Research объемы транзакций при продаже физических товаров через интернет вырастут с 3,3 трлн долларов в 2020 году до 4,4 трлн долларов к 2025 году, причем этот рост на 33% ускорит пандемия Covid-19. Она коренным образом изменила поведение клиентов в отношении электронной коммерции. Аналитики считают, что такое поведение сохранится в долгосрочной перспективе. Помимо этого, дальнейший рост глобальных объемов онлайн-покупок будет обусловлен увеличением доступности электронной коммерции на развивающихся рынках в течение следующих пяти лет.