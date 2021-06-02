Ozon выйдет на казахстанский рынок

Компания планирует развернуть свою деятельность на рынках большинства стран СНГ в течение пяти лет.

Александр Шульгин, глава компании российского маркетплейса Ozon, сообщил о планах выхода компании на рынок Казахстана. Это позволит местным продавцам представить свои товары на платформе. Сейчас на Ozon насчитывается порядка 11 млн товарных наименований более чем в 20 категориях.

«В этом году мы выходим в Беларусь и Казахстан для того, чтобы продавцы, которые используют маркетплейс Ozon, могли продавать и жителям этих стран, а продавцы этих стран — продавать на все наше объединенное пространство», — заявил Александр Шульгин на форуме Ozon по электронной коммерции.

Напомним — в середине мая Ozon зарегистрировал в Беларуси операционную компанию ООО «Озон Рокет Бел», через которую намерен расширять логистическую инфраструктуру в республике. В текущем году Ozon намеревается открыть в Беларуси сортировочный центр и кратно нарастить точки выдачи заказов — как через партнерство, так и через создание собственной сети пунктов выдачи заказов. Беларусь стала первой страной, помимо России, в которой Ozon организовал собственную логистическую инфраструктуру. Это позволило сократить время доставки товаров в эту страну, которое составляло в среднем 5-7 дней.

В настоящее время покупатели из Казахстана имеют доступ к покупкам на Ozon, получая заказы через точки выдачи партнеров. Время их доставки сейчас составляет порядка 2-2,5 недель О том, как сервис намерен развиваться в нашей стране, подробностей пока нет.

По словам спикера, в 2025 году планируемый оборот компании должен будет составить 2,5 трлн рублей (в 2020 году — 197,4 млрд рублей), а количество продавцов, на платформе — 500 тыс. По результатам I квартала 2021 года Ozon получила убыток на сумму 6,73 млрд рублей против убытка в размере 5,69 млрд рублей в аналогичный период 2020 года.