Более 60 казахстанских компаний торгуют на Alibaba и Wildberries

До конца 2022 года компания Wildberries реализует инвестиционный проект в Казахстане.

Министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов на отчетной встрече с населением сообщил, что ведомство ведет переговоры с Alibaba, Ebay, Amazon и Wildberries по выходу казахстанских компаний на эти платформы. Уже 42 казахстанских бренда представлены на Alibaba, еще три компании готовят витрины, 21 казахстанская компания торгует на Wildberries.

«До конца 2022 года компания Wildberries реализует инвестиционный проект в Казахстане: будут построены логистические центры в Нур-Султане и Алматы в специальной экономической зоне «Парк инновационных технологий «Алатау»» с созданием пяти тысяч рабочих мест и площадью 100 тысяч квадратных метров. В Казахстане уже работают три фулфилмент-центра, где ежедневно обрабатывается более 350 тысяч почтовых отправлений. К 2025 году их количество будет увеличено до 15, а количество почтовых отправлений вырастет до 82,8 миллиона», - рассказал Бахыт Султанов.

Кроме того, известно, что Минторг планирует освободить от КПН и ИПН электронную коммерцию. В настоящее время прорабатываются новые меры стимулирования развития казахстанских цифровых торговых платформ. Бахыт Султанов также сообщил, что Министерство торговли и интеграции совместно с Национальным Банком отрабатывает «вопросы стимулирования развития электронной коммерции через платежные системы».

В настоящее время в Казахстане функционируют 13 казахстанских цифровых торговых платформ. По прогнозам Минторговли, объем онлайн-покупок к концу текущего года составит 900 млрд тенге, а к 2022 году – 2 триллиона или 13% от всей розничной торговли. К 2025 году доля электронной коммерции должна достигнуть 15% рынка.

«За весь прошлый год в Казахстане объем рынка электронной торговли составил чуть больше 700 миллиардов тенге. А за первое полугодие 2020 года - 432 миллиарда тенге», - отметил спикер.