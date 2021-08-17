В Казпочте можно получить посылки с Ozon

Казпочта заключила соглашение с маркетплейсом на доставку интернет-заказов на территорию страны.

Национальный почтовый оператор активно развивает партнерство с зарубежными и отечественными электронными торговыми площадками. Казахстанцы могут получать свои посылки с заказами из интернет-магазина Ozon в удобных для них почтовых отделениях.

Казпочта заключила соглашение с маркетплейсом на доставку интернет-заказов на территорию страны. Стороны договорились, что Ozon будет доставлять клиентские заказы из России до сортировочных центров Казпочты. В свою очередь, Казпочта будет направлять эти посылки в города и села. Выдачу посылок будут осуществлять 2 тыс. почтовых отделений на территории РК. На какое почтовое отделение отправить посылку — выбирает сам клиент при оформлении заказа.

«Мы учитываем, как меняется мир, тенденции и предпочтения клиентов. Пандемия увеличила процессы, запущенные ранее. В частности, активность e-commerce и online-сервисов возросла многократно. Казпочта, обладая широкой инфраструктурой и выстроенными логистическими цепочками, активно развивается в этом направлении. В целях развития e-commerce и создания удобства для наших клиентов мы сотрудничаем с отечественными и зарубежными электронными торговыми площадками. В этой связи Казпочта настроена на плодотворное партнерство с крупнейшим маркетплейсом Ozon», — отметил Председатель Правления АО «Казпочта» Канат Алпысбаев.

Отметим, Казпочта, сохраняя традиционный перечень услуг, внедряет новые востребованные сервисы. В частности, в секторе развития электронной торговли компания предлагает казахстанским-интернет магазинам услуги доставки консолидированных почтовых отправлений в Узбекистан, грузоперевозок, фулфилмент-центров, а покупателям — выгодные онлайн-покупки через кэшбэк-сервисы и «витрину маркетплейсов» на сайте Post.kz, доставку заказов до самых отдаленных сел Казахстана.

«Сотрудничество с Казпочтой позволит нам быстро улучшить условия доставки для клиентов по всей стране. Теперь получить заказ с Ozon в шаговой доступности от дома могут клиенты из самых отдаленных регионов республики. Дальнейшее развитие логистики позволит нам кратно сократить сроки доставки миллионов товаров маркетплейса Ozon в Казахстан», — говорит директор международного бизнеса Ozon Степан Гусамов.