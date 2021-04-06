Wildberries выходит в Кыргызстан

Прямая продажа товаров через интернет-магазин будет доступна для поставщиков из Кыргызстана в середине мая этого года.

2 апреля 2021 года при содействии Министерства экономики и финансов Кыргызской Республики был подписан меморандум между Ассоциацией электронной коммерции Кыргызсткой Республики и интернет-магазином Wildberries. Он предполагает прямую торговлю товарами через интернет-площадку Wildberries. Об этом рассказал Айбек Куренкеев, исполнительный директор Ассоциации операторов связи Кыргызстана.

Wildberries — международный интернет-магазин одежды, обуви, электроники, продукции для детей, для дома и других товаров. Интернет-магазин Wildberries существует на рынке уже 15 лет. За это время на платформе были размещены более 80 тысяч брендов, более 130 миллионов товаров на складе и 11,5 миллионов посетителей совершают 1,5 миллионов заказов в день. Пункты выдачи товаров, реализуемых на площадке, расположены в 8 странах: Россия, Беларусь, Кыргызстан, Казахстан, Армения, Польша, Словакия и Украина. Размещение на площадке Wildberries — отличная возможность для предпринимателей и бизнесменов из Кыргызстана реализовывать отечественную продукцию на платформе международного масштаба.

Для обеспечения эффективного и прозрачного ведения бизнеса через интернет-магазин Wildberries Ассоциация электронной коммерции планирует проводить серию мероприятий, в том числе — обучающие, для обмена опытом и знаниями. Также будут проведены мероприятия, направленные на улучшение условий трансграничной торговли, что положительно повлияет на развитие бизнеса КР.

Вопрос регистрации поставщиков из Кыргызстана на данный момент обсуждается всеми сторонами и будет решен до середины мая 2021 года.