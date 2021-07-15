Казахстанским производителям упростили доступ на Ozon

Этому поспособствовало упрощение логистики.

Казахстанским производителям открыли доступ к российской платформе Ozon. Об этом рассказал глава министерства торговли и интеграции Бахыт Султанов. Он упомянул о том потенциале, который несет гигант российского e-commerce для казахстанских предпринимателей.

«Ozon — это 16-миллионная база постоянных покупателей и более 80 миллионов ежемесячных пользователей. На маркетплейсе представлены товары в 20 разных категориях, от одежды и продуктов питания до детских товаров и косметики. Теперь любой казахстанский производителей может предложить свой товар на этой площадке. Впрочем, наши товары — обувь, украшения и сельхозпродукция — и раньше были представлены на Ozon. Но, как и в случае с Wildberries, для выхода на площадку наши компании должны были открывать филиалы на территории РФ. А это крайне неудобно и затратно для бизнеса», — отметил министр.

Выходу местного бизнеса на Ozon способствовало совершенствование логистики: с мая предприниматели могут доставлять товары в Россию прямиком до клиента самостоятельно или с помощью сторонних перевозчиков. В скором времени Ozon также предложит свой перечень партнеров, которые будут возить товары казахстанского бизнеса в Россию. Также сейчас прорабатывается возможность складирования казахстанских товаров для последующей доставки по России и другим регионам.

«Министерство торговли и интеграции также продолжает переговоры с другими маркетплейсами. Наша задача — максимально упростить доступ для производителей к различным торговым площадкам. Уверен, это будет хорошим стимулом и для торговли, и для производства», — добавил глава минторговли.

Он представил краткую инструкцию для тех, кто хочет начать продажи на Ozon:

1. Зарегистрируйтесь как продавец на площадке seller.ozon.ru

2. Прикрепите уставные документы компании и дождитесь проверки.

3. Примите оферту маркетплейса.

4. Создайте карточки товаров. Обратите внимание на качество контента, как известно, в интернете покупают глазами.

5. Уточните, где находится склад, откуда будете отправлять товар.

6. Ждите первые заказы с Ozon.

Напомним — недавно российская площадка объявила о масштабном расширении своей деятельности. Ozon планирует выйти на рынки большинства стран СНГ, включая и Казахстан, в течение пяти лет.