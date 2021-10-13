В Казахстане предлагают создать единую информационную систему «Санитарно-эпидемиологический надзор»

Отмечается, что у СЭЗ — слабая материально-техническая база.

Об этом заявила председатель комитета по социально-культурному развитию мажилиса Джамиля Нурманбетова в ходе «правительственного часа». По ее мнению, отсутствие единой электронной системы эпидемиологического надзора не позволяет оперативно владеть достоверной информацией о состоянии здоровья граждан, возможном переносе инфекции и выявлении очагов инфекционных заболеваний, передает Учет.kz.

Это сказывается на прогнозировании и оценке эпидемиологической ситуации. При этом непрозрачность проведения сан-эпиднадзора при наличии значительных контрольных полномочий СЭС обусловливает проявление коррупционных рисков. Депутат подчеркнула, что по данным антикоррупционной службы за последние три года зарегистрировано 59 коррупционных преступлений.

«Сегодня СЭС потеряла функции по обеспечению предупредительного надзора, вся ее деятельность направлена лишь на текущий надзор. Ее неэффективность привела к потере как своей привлекательности, так и независимости. Более того, остаточное финансирование данной сферы и неоднократные реформирования привели к ее тихому «вымиранию», — заявила депутат. — В связи с этим полагаем необходимым в кратчайшие сроки внедрить единую информационную систему «Санитарно-эпидемиологический надзор».

Также у СЭЗ — слабая материально-техническая база, отсутствие высокотехнологичного и инновационного лабораторного оборудования, недостаточное количество средств индивидуальной защиты. К примеру, оснащение «Национального центра экспертизы» составляет лишь 71,6%, а износ лабораторного оборудования — 65%.

«Возникает вопрос, возможно ли получение достоверных результатов исследований? Более того, как озвучил министр здравоохранения, в изношенном состоянии находится 80% зданий СЭС и 64% автотранспорта. Как в такой ситуации возможно оперативно выявить и обработать очаги инфекционных заболеваний и принять противоэпидемиологические меры? — заметила депутат. — В целом, считаем необходимым разработать Дорожную карту модернизации санитарно-эпидемиологической службы, особо обратив в ней внимание на совершенствование нормативно-правовых актов, оснащение лабораторий новейшим оборудованием, приведение зданий и сооружений в соответствие с требованиями современных реалий, усиление кадрового потенциала и развитие науки. Также необходимо принять комплекс мер по повышению привлекательности данной отрасли для квалифицированных кадров. Здесь необходимо рассматривать вкупе все вопросы, включая оплату труда, социальный пакет, подготовку и переподготовку кадров, а также меры по снижению уровня коррупциогенности».