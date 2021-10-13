Первый недельный No-Code Марафон будет посвящен цифровизации компаний из разных отраслей, регистрация открыта.

Компания «Террасофт Россия», производитель платформы и продуктов Creatio, приглашает 25–29 октября на Первый недельный No-Code Марафон — масштабную онлайн-конференцию для бизнес- и ИТ-лидеров о цифровой трансформации крупных и средних компаний и ее специфике в разных отраслях.

Яркая открывающая сессия, выступление специальных гостей, отраслевой и кросс-индустриальный маркетплейс-микс — разнообразие тем и форматов подарит новые идеи и вдохновение, которые станут драйвером трансформации вашей компании.

5 дней — 50+ спикеров — 100% Accelerate

Ежегодно открытые мероприятия серии Accelerate собирают сотни спикеров и десятки тысяч участников. В 2021 году на No-Code Марафоне своими знаниями и опытом поделятся первые лица, топ-менеджеры и эксперты «Газпром нефть», СберЛизинг, НОРБИТ, АШАН Ритейл Россия, Bonduelle EurAsia Markets, Softline, МСП Банк, «Таможенная карта», ГК «Корус Консалтинг», «Террасофт» и других компаний.

В фокусе отрасли

Глубокое погружение в отраслевую специфику даст возможность компаниям из самых разных индустрий — от банков и финансовых организаций до ритейла, промышленных предприятий и нефтегазового сектора — еще быстрее решать «горящие» бизнес-задачи для получения исключительных результатов.

Тренды — инновации — готовые решения

Пятидневный онлайн-марафон позволит каждому участнику найти для себя активности, наиболее интересные по тематике и формату. В программе мероприятия — доклады и дискуссии от лидеров крупнейших компаний, интервью и кейсы трансформации бизнеса с помощью low-code/no-code, воркшопы, интерактивные демо-площадки и тест-драйв low-code/no-code функциональности Creatio, а также анонс осеннего обновления Creatio.

Интерактив, общение и нетворкинг

Мероприятие предлагает не только вовлекающий контент для ИТ и бизнеса. Марафон предоставляет неограниченные возможности для общения и нетворкинга. Еще одна «изюминка» конференции — викторина No-Code Quiz, позволяющая проверить и расширить свои знания рынка.

Узнать детали и зарегистрироваться для участия в No-Code Марафоне можно на странице мероприятия.

Организатором онлайн-конференции выступает «Террасофт Россия» — производитель ведущей low-code/no-code платформы Creatio для управления бизнес-процессами и CRM. Технологии Creatio помогают тысячам крупных и средних компаний по всему миру оптимизировать и ускорять процессы продаж, маркетинга, сервиса и операционные процессы организации. Миссия «Террасофт» — помогать компаниям ускоряться. Подробнее на Terrasoft.ru.