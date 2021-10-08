Определились победители национального чемпионата World Robot Olympiad 2021

Они получат право представлять Казахстан на мировом турнире.

В Назарбаев Интеллектуальных школах определили победителей национального чемпионата по робототехнике World Robot Olympiad 2021. Главная тема WRO-2021 — PowerBots — посвящена одному из самых глобальных приоритетов современности. Как строить будущее зеленой экономики, создавать новые источники возобновляемой энергии, формировать экологическую ответственность — юные робототехники решали конкретные задачи в категориях Regular, Open, Future Engineers.

Всего на старт национального этапа WRO вышло почти сорок команд, каждая из которых успешно выступила в отборочных региональных турах. Онлайн формат только подчеркнул азарт, креативность, отличную подготовку и, конечно, же стремление к победе юных робототехников.

В основной младшей категории победителем стала команда MagicKris частной начальной школы «Ак-Ниет» (Алматы). Ребята предложили лучшее решение умного дома, которое сокращает энергопотребление.

В основной средней категории чемпионский титул завоевала команда A and B алматинского учебного центра «Lessons.kz». Их роботы на олимпийской скорости раздали аккумуляторы для зарядки гибридных и электромобилей.

В основной старшей категории перед командами была поставлена задача — снабдить жилые дома электроэнергией из возобновляемых источников, избыток энергии сохранить в аккумуляторах. В этой категории команда алматинской NIS химико-биологического направления Vector продемонстрировала лучшее время и лучшие результаты.

В основной категории WeDo ребята решали сложные задачи, максимально приближенные к действительности. Команды создавали роботов, которые борются с лесными пожарами и эвакуируют людей в безопасные районы, а после сажают новые деревья вместо сгоревших. С этой задачей лучше всех справилась команда JAIQ 3 уральской школы робототехники и программирования «Jaiq school».

В младшей творческой категории участники команды LegoMozg Международной академии робототехники разработали умную электростанцию, включающую в себя солнечную панель и ветряную турбину. Проект, который направлен на повышение эффективности возобновляемых источников энергии, принес его авторам убедительную победу.

Команда NG-PHOTOBIO столичной Интеллектуальной школы физико-математического направления разработала робота, использующего принципы искусственного интеллекта для получения биотоплива из аморфного растения водоросли. Ребята признаны победителями в старшей творческой категории.

Все команды, ставшие лучшими в своих категориях, получили право участвовать в мировом этапе WRO-2021, который пройдет в ноябре 2021 года в онлайн-формате. Планируется, что признанные авторитеты мировой робототехники, которые вошли в состав жюри, будут работать в своих странах дистанционно.

Региональные соревнования и национальный чемпионат WRO каждый год проводит автономная организация образования «Назарбаев Интеллектуальные школы» как Национальный координатор World Robot Olympiad в Казахстане.

«Олимпиады направлены на развитие творческих способностей и навыков практического решения актуальных инженерно-технических задач, расширение интереса к научно-технической деятельности, повышение престижа профессий в сфере информационных технологий», — отметил Азамат Биданов, заместитель директора Центра информационных технологий и сервиса АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы».