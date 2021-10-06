Треть рынка мобильных телефонов РК занята «китайцами»

Однако лидерство пока удерживает Samsung.

По данным Statcounter Global Stats, самым популярным в мире брендом мобильных телефонов является Samsung, чья доля на рынке на август текущего года составила 27,92%. Впрочем, это несколько меньше, чем было годом ранее (31,04%). Следом идут смартфоны Apple с долей мирового рынка 26,42%, что чуть больше, чем в прошлом году (25,15%). Также в ТОП-5 популярных смартфонов входят китайские бренды: Xiaomi (11,38%), Huawei (7,91%) и Oppo (5,61%), что в совокупности составляет почти четверть рынка. При этом доля прочих брендов мобильных телефонов за год выросла с 19,49% до 20,76%.

Как отмечают аналитики Finprom.kz Казахстан в этом вопросе идет в ногу с мировыми трендами: ТОП-5 популярных мобильных телефонов в стране возглавляют те же бренды. Впрочем, есть и отличия. Так, на долю Samsung приходятся значительные 40,21% рынка в РК, а на долю Apple — лишь 21,02%. В то же время на тройку популярных китайских смартфонов — Xiaomi (17,23%), Huawei (9,18%) и Oppo (6,32%) — приходится в совокупности почти треть рынка Казахстана.

И если в мире каждый пятый смартфон произведен ведущей пятеркой брендов, то в РК доля таких мобильных составила лишь 6,04% рынка, уменьшившись с 8% годом ранее.

Между тем кризис в сегменте полупроводников повлиял не только на автомобильный рынок, но и на производство мобильных телефонов. Так, к примеру, по сообщению Reuters, индийский производитель электроники Jio отложил выход разработанного совместно с Google смартфона из-за дефицита микрочипов. Также, по данным сайта Counterpoint, повышение стоимости полупроводниковой продукции для смартфонов может вынудить производителей сосредоточиться на более дорогих флагманских моделях, что сыграет отнюдь не в пользу среднего или бюджетного сегмента и в целом приведет к росту стоимости смартфонов всех категорий.

Тем временем растут в цене и услуги сотовой связи: так, по итогам января–августа текущего года стоимость услуг в секторе выросла в РК по сравнению с аналогичным периодом годом ранее на 1,6%. В помесячной динамике заметнее всего по сравнению с прошлым годом был рост цен в феврале — на 2,1%. В июне, июле и августе рост составлял 1,9% по сравнению с аналогичными месяцами прошлого года.