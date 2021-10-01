Финмониторинг займется публичными лицами и цифровыми активами

Депутаты мажилиса одобрили соответствующие поправки.

Депутаты мажилиса парламента на пленарном заседании палаты 30 сентября одобрили инициированный ими же проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», передает Kursiv.kz.

Как сообщил представлявший законопроект Сергей Симонов, Казахстан готовится к прохождению второго раунда взаимной оценки Евразийской группой по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма в начале 2022 года. В этой связи, отметил он, необходимо имплементировать в национальное законодательство рекомендации 12, 15, 24 и 25, вытекающие из международных стандартов ФАТФ (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег).

«Эти законодательные меры позволят избежать критических замечаний, которые могут возникнуть у экспертов при проведении взаимной оценки. То есть эти меры дают возможность в последующем предостеречь нашу страну от возможных экономических санкций (эмбарго) со стороны международных организаций и государств-членов ООН», — сказал депутат.

По его словам, законопроект содержит несколько основных нововведений превентивного характера. В частности, это установление на законодательном уровне надлежащего контроля по операциям с деньгами и иным имуществом, осуществляемым публичными должностными лицами. Перечень этих лиц будет утверждаться президентом РК, а агентство по финансовому мониторингу будет вести персональный список этих лиц, членов их семей и близких родственников. Симонов уточнил, что речь идет о супругах, детях, внуках, родителях, дедушке и бабушке, братьях и сестрах публичного должностного лица. В настоящее время финмониторинг проводится только в отношении иностранных публичных должностных лиц.

Кроме того, к субъектам финмониторинга отнесут лиц, осуществляющих деятельность по выпуску цифровых активов, организации торгов ими, а также предоставлению услуг по обмену цифровых активов на деньги, ценности и иное имущество.

«Наделение вышеуказанных лиц статусом субъектов финансового мониторинга позволит оптимизировать преследование отмывания незаконных денежных средств, совершаемых зачастую посредством цифровых манипуляций, и подготовить систему противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма к возникающим угрозам в сфере цифровых услуг и неправомерного использования таких виртуальных платформ в пределах территории Республики Казахстан», — сказал Симонов.

Согласно принятым в июне 2020 года поправкам в закон РК «Об информатизации», цифровой актив — это имущество, созданное в электронно-цифровой форме с применением средств криптографии и компьютерных вычислений. Цифровой актив не является финансовым инструментом, но может служить электронно-цифровой формой удостоверения имущественных прав.

Напомним, закон в Казахстане делит цифровые активы на два вида — обеспеченные и необеспеченные. К обеспеченным относятся активы, являющиеся цифровым средством удостоверения имущественных прав на товары и услуги, выпускаемые или предоставляемые лицом, выпустившим цифровой актив. К необеспеченным относятся токены, полученные как вознаграждение за участие в поддержании консенсуса в блокчейне. К этой категории и относятся криптовалюты. Их выпуск и оборот в Казахстане разрешен только на территории Международного финансового центра «Астана» (МФЦА).