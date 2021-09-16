Мажилис в первом чтении одобрил законопроект по ограничению иностранных соцсетей

Такая норма предусмотрена в рамках поправок в закон по вопросам защиты прав детей.

Депутаты мажилиса одобрили в первом чтении законопроект по вопросам защиты прав детей. Законопроектом предлагается внесение изменений и дополнений в действующее законодательство в части профилактики детской безнадзорности и беспризорности, всесторонней защиты интересов несовершеннолетних в различных сферах. Депутат Динара Закиева во время заседания палаты сообщила, что в ходе работы над законопроектом были существенно доработаны отдельные нормы, направленные на обеспечение прав детей на жилище, а также защиту интересов ребенка в семейных отношениях и профилактику противоправного контента в сети. В частности, в документе имеются изменения, направленные на защиту детей от кибербуллинга, передает Sputnik.

Предложено дополнить статью 1 закона «Об информатизации» подпунктами 73) и 74), в которых уточняется, что из себя представляют онлайн-платформы (интернет-ресурс и (или) сервис обмена мгновенными сообщениями) и для чего они предназначены. Предлагается следующее: чтобы осуществлять свою деятельность на территории Казахстана, собственники иностранных онлайн-платформ или сервисов обмена мгновенными сообщениями должны будут пройти обязательную государственную регистрацию юридического лица и открыть свой филиал. При этом руководить филиалом должен гражданин Казахстана.

Вице-министр министерства информации и общественного развития Казахстана Кемельбек Ойшыбаев заявил, что министерство поддерживает предложение депутатов.

«В законопроекте предложены изменения по нормам для социальных сетей и мессенджеров — мы поддерживаем. Потому что во время анализа, мониторинга информационного поля мы видим, что идет большое количество кибербуллинга, и в министерство поступает очень большое количество обращений», — сказал вице-министр.

По данным Мининформации, прошлом году было выявлено порядка 70 тысяч фактов кибербуллинга в интернет-среде. Казахстан направил в администрацию соцсетей и мессенджеров около 1 800 обращений с просьбой удалить материалы. В 2021 году эти цифры увеличились до 140 тысяч фактов нарушений. В администрацию соцсетей уже направлено около 1 700 обращений.

«Не со всеми социальными сетями и мессенджерами на наши обращения идет обратная связь. Какие-то социальные сети реагируют и удаляют материалы, но некоторые, там до 20-30%, доходит только реакция на наши обращения. Поэтому в этом направлении мы предлагаем ввести нормы и понятия для социальных сетей и мессенджеров», — сказал вице-министр.

Кроме того Кемельбек Ойшыбаев напомнил, что в республике был создан единый реестр учета интернет-ресурсов, размещающих информацию, ограниченную законами. В этот реестр уже включено более 45 тысяч ссылок, которые размещают противоправную информацию в интернет-ресурсах и в социальных сетях.

Спикер палаты Нурлан Нигматулин во время обсуждения законопроекта также предложил рассмотреть возможность введения административной ответственности за буллинг детей.

«Речь сегодня можно вести и об административной ответственности, но, уважаемые коллеги, какие-то шаги в этом вопросе уже делать пора. Поэтому до второго чтения и рабочей группе, и профильному комитету вместе с соответствующими государственными органами отработать эти вопросы и внести конкретные предложения по конкретному механизму ответственности за травлю детей. При этом не забудьте посоветоваться с гражданским обществом», — высказался Нигматулин.

После обсуждения законопроекта депутаты мажилиса одобрили документ в первом чтении.