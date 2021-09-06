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В Казахстане развивают AgriTech

Национальный аграрно-образовательный центр, QazInnovations и Казахтелеком подписали меморандум о сотрудничестве.

6 сентября 2021 07:00, Profit.kz
Рубрики: Бизнес

2 сентября подписан меморандум между Национальным аграрно-образовательным центром, QazInnovations и АО «Казахтелеком». Подписание меморандума прошло в рамках работы по развитию технологической платформы AgriTech, созданной в 2020 году с целью объединения представителей государства, бизнеса, науки и ИТ-сообщества. Цель проекта — реализация общего видения научно-технического развития и внедрения передовых технологических решений, повышающих конкурентоспособность отрасли.

Основной задачей сотрудничества станет создание цифровой платформы для бизнеса как инструмента успешного функционирования технологической платформы «AgriTech».

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