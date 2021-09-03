25 иностранных IT-компаний стали резидентами Astana Hub в 2021 году

Зарубежные стартапы с помощью Astana Hub получают налоговые преференции, упрощенный визовый режим, PR-продвижение, доступ к ИТ-сообществу и международным инвесторам.

С начала 2021 года 25 иностранных IT-компаний стали частью экосистемы Astana Hub и теперь развивают свои стартапы в Казахстане. На данный момент в них работает более 130 сотрудников, в ближайшее время планируется нанять еще 306 человек. Среди «новичков» — представители таких стран, как Кыргызстан, Россия, Украина, Беларусь, Израиль, ОАЭ, Южная Корея, Китай, Япония, Сингапур, Великобритания, США.

Одним из них является кыргызстанская компания Ozim Scooters — первая сеть аренды электросамокатов в Центральной Азии. Жители Нур-Султана, Алматы и Шымкента наверняка замечали яркие самокаты на улицах. Продуманная бизнес-модель и опыт команды позволили провести успешный запуск сервиса в июле 2020 года, несмотря на карантинные меры, введенные на фоне эпидемии Covid-19. В течение первого же месяца компания вышла на самоокупаемость. В марте 2021 года компания запустила сервис в Шымкенте, а в апреле — в столице. Ozim Scooters обладает собственной IT-платформой, мобильными приложениями и постоянно работает над ее совершенствованием.

Еще один участник — стартап из Великобритании — платформа нового поколения Salemix для видеоконтента Казахстана и Центральной Азии. Особенности работы Salemix — акцент на оригинальный контент, большая многоязычная библиотека, региональные переводы. Технологическим партнером Salemix является компания Ericsson. Компания присутствует в девяти странах, а также использует техническое и операционное присутствие Ericsson более чем в 140 странах мира.

«Мы ожидаем, что до конца года среди резидентов Astana Hub появятся новые участники из зарубежных стран. У нас есть целый ряд программ, которые будут интересны стартапам со всего мира, и мы постоянно работаем над тем, чтобы условия в Astana Hub были привлекательными», — отметил Магжан Мадиев, генеральный директор Astana Hub.

Astana Hub с 2019 года сотрудничает с иностранными IT-компаниями и привлекает их в качестве участников (резидентов) технопарка. Зарубежные стартапы с помощью Astana Hub получают налоговые преференции, упрощенный визовый режим, PR-продвижение, доступ к ИТ-сообществу и международным инвесторам. Таким образом, процесс адаптации на местном рынке проходит быстрее и легче.