Ведущие ИТ-институты Казахстана объединились для развития платформенных решений

Процесс создания консорциума будет разделен на несколько этапов.

Компания BTS Digital, корпоративный фонд «Международный технопарк IT-стартапов «Astana Hub» и Tech Hub Международного Центра «Астана» (МФЦА) подписали соглашение о намерении создать консорциум по развитию цифровых платформенных решений в Казахстане. Стороны объединить свои компетенции и ресурсы для цифровизации отраслей экономики и создания совместных цифровых платформ.

Платформенный подход — это способ взаимодействия поставщиков, потребителей и производителей посредством единых онлайн-ресурсов, суперприложений, маркетплейсов и т. д. Благодаря цифровым платформам многократно ускоряется обмен информацией и ценностью между участниками. С одной стороны, платформенные решения создают удобство для пользователей, оптимизируют издержки, повышают скорость вывода сервисов на рынок, с другой — требуют качественной инфраструктуры и нуждаются в качественной экспертизе и поддержке.

«Наша цель как участников консорциума — ввести практику реализации и объединения сервисов в рамках платформенного подхода, создание новых платформенных решений и содействие появлению прорывных цифровых ИТ-проектов в Казахстане», — прокомментировал генеральный директор BTS Digital Нуртай Абилгалиев.

Процесс создания консорциума будет разделен на несколько этапов. Начнется он с анализа существующих платформ и решений, формирования и подготовки команды, поиска и определения партнеров. В дальнейшем будет сформирована дорожная карта и определены ближайшие проекты.

«Внедрение цифровых платформ подразумевает распространение инновационных разработок, и, соответственно, повышение конкурентоспособности бизнеса. Это начинание позволит казахстанским стартапам быстрее адаптировать IT-продукты под потребности пользователей и выходить на новые рынки», — отметил генеральный директор международного технопарка IT-стартапов Astana Hub Магжан Мадиев.

«Платформенный подход существенно ускоряет и упрощает развитие цифровых проектов. В этом плане опыт и возможности Tech Hub МФЦА позволяют поддерживать технологические компании, содействовать развитию инновационной экосистемы и финансовых технологий, а также выводить новые продукты и сервисы на международный рынок. Объединяя усилия с ведущими участниками рынка, мы создаем условия не только для качественного роста цифровой отрасли Казахстана, но и для расширения ее влияния на национальную экономику», — резюмировал генеральный директор Tech Hub Павел Коктышев.