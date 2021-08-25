В Кыргызстане больше нет анонимности в интернете

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал закон «О защите от недостоверной (ложной) информации».

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал закон «О защите от недостоверной (ложной) информации».

«Закон устанавливает дополнительные гарантии защиты каждого через личное обращение к владельцам информационных ресурсов, на защиту от распространения информации, не соответствующей действительности от них в Интернет пространстве», — говорится в комментариях пресс-службы президента.

Этот закон можно считать первой попыткой регулировать интернет в интересах правящего класса. Вряд ли человека, живущего на одну заработную плату, в интернете будут обвинять в коррупции или других преступлениях, передает АКИpress.

Нереалистичными выглядят попытки авторов законопроекта контролировать интернет.

Например, в статье 5 говорится, что интернет-провайдер, владельцы пунктов публичного доступа обязаны осуществлять идентификацию своих абонентов. Другими словами, чтобы воспользоваться wi-fi в публичном месте, теперь ты должен будешь предоставить персональную информацию. Анонимность интернета на территории Кыргызстана отменяется.

Также кабинет министров должен определить механизм обжалования действий владельца сайта в сети Интернет или владельца страницы. Пострадавший вправе требовать удаления недостоверной (ложной) информации и приостановления работы сайта или страницы до двух месяцев. При этом владелец сайта или страницы не вправе создавать новый сайт или страницу.

Учитывая техническую сложность воплощения закона в жизнь и его всеобъемлемость, можно предположить, что этот закон, как и закон о финансировании некоммерческих организаций, направлен на точечные удары по неугодной информации и ее авторов.

Кстати, одним из авторов двух законов является один и тот же депутат — Гюльшат Асылбаева.

Мировой интернет можно поздравить — он стал частью интернет-пространства Кыргызской Республики, а все сайты в интернете стали сайтами в интернет-пространстве Кыргызской Республики. Юридически теперь это выглядит так — если с территории Кыргызстана ты войдешь в американскую соцсеть, она становится частью интернет-пространства Кыргызской Республики, как и сайт социальной сети.

Когда все субъекты научатся для страховки использовать малые меры предосторожности, когда закон так и не заработает, когда станет окончательно ясно, что закон направлен против конкретных людей, останется последний «туркменский план» — граждан будут заставлять поклясться на Коране, что он не будет пользоваться VPNом.