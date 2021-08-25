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В Кыргызстане больше нет анонимности в интернете

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал закон «О защите от недостоверной (ложной) информации».

25 августа 2021 14:14, Profit.kz
Рубрики: Соседи

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал закон «О защите от недостоверной (ложной) информации».

«Закон устанавливает дополнительные гарантии защиты каждого через личное обращение к владельцам информационных ресурсов, на защиту от распространения информации, не соответствующей действительности от них в Интернет пространстве», — говорится в комментариях пресс-службы президента.

Этот закон можно считать первой попыткой регулировать интернет в интересах правящего класса. Вряд ли человека, живущего на одну заработную плату, в интернете будут обвинять в коррупции или других преступлениях, передает АКИpress.

Нереалистичными выглядят попытки авторов законопроекта контролировать интернет.

Например, в статье 5 говорится, что интернет-провайдер, владельцы пунктов публичного доступа обязаны осуществлять идентификацию своих абонентов. Другими словами, чтобы воспользоваться wi-fi в публичном месте, теперь ты должен будешь предоставить персональную информацию. Анонимность интернета на территории Кыргызстана отменяется.

Также кабинет министров должен определить механизм обжалования действий владельца сайта в сети Интернет или владельца страницы. Пострадавший вправе требовать удаления недостоверной (ложной) информации и приостановления работы сайта или страницы до двух месяцев. При этом владелец сайта или страницы не вправе создавать новый сайт или страницу.

Учитывая техническую сложность воплощения закона в жизнь и его всеобъемлемость, можно предположить, что этот закон, как и закон о финансировании некоммерческих организаций, направлен на точечные удары по неугодной информации и ее авторов.

Кстати, одним из авторов двух законов является один и тот же депутат — Гюльшат Асылбаева.

Мировой интернет можно поздравить — он стал частью интернет-пространства Кыргызской Республики, а все сайты в интернете стали сайтами в интернет-пространстве Кыргызской Республики. Юридически теперь это выглядит так — если с территории Кыргызстана ты войдешь в американскую соцсеть, она становится частью интернет-пространства Кыргызской Республики, как и сайт социальной сети.

Когда все субъекты научатся для страховки использовать малые меры предосторожности, когда закон так и не заработает, когда станет окончательно ясно, что закон направлен против конкретных людей, останется последний «туркменский план» — граждан будут заставлять поклясться на Коране, что он не будет пользоваться VPNом.

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