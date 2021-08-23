Академия E-Mongolia появится в Монголии

Кабинет министров принял решение о создании Академии E-Mongolia при Управлении по коммуникациям и информационным технологиям.

На своем очередном заседании 18 августа Кабинет министров принял решение о создании Академии E-Mongolia при Управлении по коммуникациям и информационным технологиям (УКИТ), сообщает CentralAsia.

Это решение было принято, поскольку существует необходимость в структуре, которая будет отвечать за изучение и проведение испытаний по развитию искусственного интеллекта и инновации, а также организация обучения по совершенствованию знаний об использовании цифровых технологий и навыков цифровой грамотности государственных служащих и граждан.

На брифинге для прессы, посвященном решениям заседания Кабинета министров, председатель УКИТ Б.Болор-Эрдэнэ заявила: «В единой системе цифровых услуг E-Mongolia сейчас 1,9 миллиона пользователей. Команды платформы работают в пригородах и сельской местности, чтобы обучать пожилых людей и граждан, не умеющих пользоваться своими смартфонами. В результате использование этой платформы увеличивается».