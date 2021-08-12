Завершился кибертурнир 1XBET

Финал состоялся 8 августа в формате онлайн, а комментировали игры известные герои мировой киберспортивной сцены.

Завершился крупнейший национальный кибертурнир — летний кубок 1XBET QAZAQSTAN RESPUBLIKASYNYN JAZGY KUBOGI. Призовой фонд турнира составил 3,5 млн тенге. Большая часть призового фонда досталась чемпионам в командных дисциплинах — Counter-Strike: Global Offensive и DOTA 2. Команды, которые заняли первые места, получили по 850 000 тенге. Серебряные и бронзовые призеры получили по 400 000 и 300 000 тенге соответственно. Также пополнили свои карманы и победители в киберспортивном футболе. На FIFA 21 и eFootball PES 21 выделили по 300 000 тенге. 150 000, 100 000 и 50 000 тенге за первое, второе и третье места соответственно. Также победители турнира получат звания мастеров и кандидатов в мастера спорта.

Квалификационные турниры по тем же четырем дисциплинам, что и весной, в режиме онлайн стартовали с 17 июля — eFootball PES 2021, FIFA 2021, CS: GO, DOTA 2. Вторая часть квалификационного отбора состоялась 24–25 июля: всего для участия во втором розыгрыше Кубка зарегистрировались более тысячи казахстанских киберспортсменов. В частности, индивидуальная FIFA собрала 147 игроков, а PES — 57 участников. В командных CS: GO участвовали 136 пятерок (680 человек), в DOTA2 — 29 пятерок (145 человек).

Финал состоялся 8 августа в формате онлайн, а комментировали игры известные герои мировой киберспортивной сцены. К примеру, матчи по DOTA 2 комментировал победитель The International — Дмитрий LighTofHeaveN Куприянов.

«Все прошло даже лучше, чем мы ожидали. Поскольку в очень сжатые сроки мы переформатировали нашу работу — изначально планировалось провести финалы офлайн, на площадке Astana IT University, однако рост числа заболеваний COVID-19 внёс свои коррективы, и мы не стали рисковать игроками. Нас удивил онлайн, всего турнир посмотрело более 18 тысяч зрителей на всех наших площадках. Это говорит о том, что киберспорт в Казахстане находит все больше аудитории, и мы готовы радовать зрителей новыми форматами и продолжать приглашать звёзд из мира киберспорта к комментированию наших матчей. Сейчас мы концентрируемся на качественном проведении турниров и не гонимся за количеством. Важно, чтобы это работало как сито, ведь параллельно мы проводим набор в национальную сборную по киберспорту. Последние события в мире спорта говорят о том, что у eSports есть все шансы конкурировать с классическим», — отметил Казбек Жангазиев, исполнительный директор QCF.

Результаты летнего кубка выглядят следующим образом:

PES 2021:

1 место — abdulkin01

2 место — RedCard

3 место — kake084

FIFA 21:

1 место — ZhasikFIFA09

2 место — aka_nolito

3 место — erda_2oo4

CS: GO:

1 место — AC/DC

2 место — AIMCATS

3 место — THE

Dota 2:

1 место — ntb

2 место — legion gaming

3 место — ARENA ZKOQCF