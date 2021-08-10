Казахстан и ОАЭ объединились в области кибербезопасности

Благодаря развитию сотрудничества консолидируются взаимные усилия, технические и человеческие ресурсы в случаях выявления, предотвращения и устранения последствий компьютерных атак.

В июле текущего года состоялось подписание Меморандума о взаимопонимании в области кибербезопасности между АО «Государственной технической службой» (АО «ГТС») и Службой реагирования на компьютерные инциденты Объединенных Арабских Эмиратов (aeCERT). Благодаря развитию сотрудничества между двумя государствами, консолидируются взаимные усилия, технические и человеческие ресурсы в случаях выявлений, предотвращений и устранений последствий компьютерных атак.

Руководство АО «ГТС» выражает благодарность посольствам обоих стран за оказанное содействие в достижении понимания между двумя странами.

Отметим, что aeCERT учреждена для продвижения, создания и обеспечения кибербезопасности в ОАЭ по инициативе Управления по регулированию телекоммуникаций и цифрового правительства (TDRA) ОАЭ.

Объединенные Арабские Эмираты занимают 5 место в мире согласно Глобальному индексу кибербезопасности (МСЭ) 2020 года, являясь ведущим игроком в сфере кибербезопасности.