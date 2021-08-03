У eGov будет резервная площадка

Цель проекта - обеспечение отказоустойчивости и катастрофоустойчивости информационных систем государственных органов.

АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде» в соответствии с правилами реализации сервисной модели информатизации, утвержденными приказом и. о. министра по инвестициям и развитию РК от 28 января 2016 года № 129, включил в каталог услугу «Информационно-коммуникационная инфраструктура на территориально удаленном объекте для реализации информационно-коммуникационной услуги по резервированию информационных систем государственных органов». Речь идет о резервной площадке электронного правительства.

Основной целью услуги является восстановление работоспособности информационных систем в рамках двух территориально отдаленных центров обработки данных в случае критичных сбоев, возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций, приводящих к полной или частичной остановке и недоступности основной площадки — информационно-коммуникационной инфраструктуры электронного правительства. Цель проекта — обеспечение отказоустойчивости и катастрофоустойчивости информационных систем государственных органов.

Услуга предоставляет услугополучателям автоматизированный сервис по резервированию информационных систем и обеспечивает резервный хостинг и резервное копирование.