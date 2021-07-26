Доходы от услуг связи в Казахстане в январе-июне 2021 года

С начала года операторы заработали почти 483 млрд тенге.

Услуги связи в январе–июне 2021

За январь–июнь текущего года объем телекоммуникационного рынка составил почти 483,3 млрд тенге, что, по данным Агентства по статистике РК, на 12,2% больше объема января-июня 2020-го. Объем услуг междугородной и международной телефонной связи составил 9,6 млрд тенге, что на 11,2% меньше объема аналогичного периода 2020 года; объем интернет-услуг — 188,8 млрд тенге (на 18% больше) и услуг сотовой связи — 123 млрд тенге (на 9% больше).

Как и ранее, наибольшие доли в общем объеме услуг связи приходятся на интернет, мобильную связь, а также на прочие телекоммуникационные услуги.

«Большая тройка» концентрирует в себе почти 85% всего рынка телекоммуникаций республики.

Услуги связи в июне 2021

В июне текущего года было оказано услуг связи на 84,4 млрд тенге, что почти на 16,6% больше объема июня 2020 года. Рассмотрим компоненты рынка. Выручка от услуг междугородной и международной телефонной связи в июне 2021 года составила 1,58 млрд против 1,76 млрд годом ранее — это на 10% меньше. Доходы в секторе местной телефонной связи в июне 2021-го незначительно снизились и составили 2,92 млрд тенге (-2%). От услуг интернета операторы выручили 32,9 млрд тенге (+21%); от услуг по распространению программ по инфраструктуре кабельной, по сетям беспроводным и через спутник — 3,64 млрд тенге против 3,23 млрд тенге годом ранее (+13%); от услуг мобильной связи — 22,3 млрд (+17%); от прочих телекоммуникационных услуг — 17,1 млрд тенге против 14 млрд тенге за аналогичный период 2020-го (на 22% больше).

Уровень проникновения телеком-сервисов

В июне 2021 года число фиксированных телефонных линий составило 3,055 млн единиц (несколько ниже к маю 2021-го), количество абонентов сотовой связи составило 24,15 млн единиц (несколько выше), из них почти 16 млн имеют доступ к интернету. Таким образом, уровень проникновения интернета среди абонентов мобильной связи не изменился, составив 67%. Наконец, количество абонентов фиксированного интернета — почти 2,69 млн (незначительное увеличение).

Самое главное

Если темпы роста отрасли сохранятся, то по итогам года емкость рыка впервые перевалит за триллион тенге.