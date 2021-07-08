Казахстан оцифровывает строительный сектор

Расходы строительных компаний на ИКТ увеличились на 31%.

Ускорение темпов развития экономики РК и улучшение качества жизни населения за счет использования цифровых технологий являются в среднесрочной перспективе главными задачами государственной политики РК, которые заложены в госпрограмму «Цифровой Казахстан». В стране активно оцифровываются практически все отрасли экономики, что приведет к увеличению производительности труда и росту капитализации. Цифровизация экономики страны коснулась, в частности, строительной отрасли, которая долгое время считалась наиболее консервативной и сопротивлялась технологической трансформации. Однако уже сегодня новые технологии в строительстве разрабатываются как никогда быстро. Подтверждает этот факт и рост инвестиций в строительные технологии (Construction Tech).

В опросе McKinsey 2500 крупнейших строительных компаний мира отметили, что увеличили расходы на НИОКР с 2013 года на 77%. В Казахстане также растут расходы на Construction Tech среди компаний строительной отрасли. Так, по данным Finprom.kz в 2017–2019 годах расходы в отрасли строительства на ИКТ достигли 61,7 млрд тг — на 31% больше, чем в 2014–2016 годах. В 2020 году сумма расходов на ИКТ составила 13,2 млрд тг. В целом инвестиции в строительстве РК демонстрируют положительную динамику. По итогам четырех месяцев текущего года капиталовложения в отрасли увеличились на 73,1% за год и составили 27,4 млрд тг.

Construction Tech активно развивается в Казахстане и во всем мире. Современная строительная отрасль уже оперирует десятками инновационных технологий, среди которых BIM (Building Information Modeling), облачные сервисы и мобильные технологии, искусственный интеллект, интернет вещей (IoT), виртуальная и дополненная реальности, роботизация и экзоскелеты, 3D-моделирование, Big Data, цифровые двойники, Blockchain и прочее. В Казахстане большинство из них уже применяется на практике.

Толчок в развитии цифровых технологий строительству дают как государство, так и частный сектор. Со стороны государства в целях усиления контроля и повышения качества строительных работ разработана информационная система «Е-Курылыс», направленная на обеспечение прозрачности строительного процесса. Также в стране функционирует Единый банк данных разработанных проектов. Кроме того, с 2016 года проводится работа по внедрению BIM-технологии — информационного моделирования строительных объектов, ключевого инструмента цифровизации строительной отрасли. Исследование McKinsey показало, что 75% компаний, принявших на вооружение BIM, сообщили о положительной отдаче от своих инвестиций.