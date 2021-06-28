91% казахстанских родителей считают, что в период дистанционки качество обучения снизилось

Из-за пандемии школьники целый учебный год были вынуждены провести на удаленном обучении.

По данным опроса, который провела «Лаборатория Касперского», 91% казахстанских родителей уверены, что в период дистанционного обучения качество получаемых учениками знаний изменилось в худшую сторону, и 75% считают это снижение главным недостатком такого формата.

Большинство родителей не хотят, чтобы после пандемии уроки велись в онлайне (73%), и считают, что детям не хватает живого общения с одноклассниками (70%). Почти половина (48%) сообщили, что их дети во время занятий постоянно отвлекались на общение с одноклассниками в соцсетях.

«Год выдался тяжелым для всех: школьников, их родителей, учителей. Дистанционка заставила всех нас проводить в сети намного больше времени, чем прежде, что значительно повысило вероятность столкновения с интернет-злоумышленниками, — отметил Валерий Зубанов, коммерческий директор „Лаборатории Касперского“ в Центральной Азии. — Мы не перестаем напоминать, что и детям, и взрослым стоит оттачивать навыки безопасности в сети, интересоваться тем, какие угрозы существуют в интернете, и учиться им противостоять».