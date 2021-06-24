Цифровые волонтеры появятся в Казахстане

Премьер-министр поручил государственным органам создать условия и активизировать отраслевое волонтерство.

На заседании правительства под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина рассмотрен ход исполнения Дорожной карты развития волонтерства на 2021–2023 годы. С докладами выступили министр информации и общественного развития Аида Балаева, акимы Алматинской области Амандык Баталов, г. Нур-Султана Алтай Кульгинов, директор Национальной волонтерской сети Татьяна Миронюк, передает Kazpravda.kz.

«Мы увидели большой потенциал волонтерского движения и реальную пользу. Поэтому по инициативе Главы государства Касым-Жомарта Токаева этот год стал продолжением волонтерских инициатив. Необходимо и дальше развивать в обществе принципы взаимопомощи и благотворительности», — сказал А. Мамин.

Министерству информации и общественного развития совместно с заинтересованными госорганами поручено обеспечить качественную проработку законопроекта по вопросам волонтерской деятельности и внести его в правительство до 1 июля этого года, совместно с экспертами разработать стандарт поддержки волонтерской деятельности и выработать рекомендации государственным органам по основным направлениям дальнейшего развития волонтерства.

Премьер-министр поручил государственным органам создать условия и активизировать отраслевое волонтерство, в том числе цифровое, онлайн-волонтерство, эковолонтерство, в сферах правовой и психологической помощи, сохранения объектов историко-культурного наследия, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и других сферах. Акиматам регионов поручено усилить меры стимулирования волонтерского движения, наладить систему постоянного мониторинга и принять до 1 августа текущего года региональные дорожные карты до 2023 года.