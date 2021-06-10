В составе правления АО «Казахтелеком» произошли изменения

Решением совета директоров АО «Казахтелеком» от 1 июня текущего года Болат Ерекешев и Алмат Караманов избраны в состав правления.

Болат Ерекешев назначен главным техническим директором-генеральным директором дивизиона «Сеть», Алмат Караманов — главным директором по корпоративному сегменту-генеральным директором Дивизиона по корпоративному бизнесу филиала АО «Казахтелеком».

Болат Ерекешев окончил Ленинградский элекротехнический институт связи. В разные годы был вице-президентом-главным техническим директором АО «Казахтелеком», генеральным директором Костанайской областной дирекции телекоммуникаций. С 2005 года занимал должность управляющего директора АО «Казахтелеком»-генерального директора Объединения «Дальняя связь» (филиал АО «Казахтелеком»).

Обладает большим опытом и глубокими знаниями в сфере телекоммуникаций по техническому направлению, широкими навыками проектной экспертизы, а также стратегическим видением технологического развития.

Алмат Караманов в 2007 году окончил Казахстанский экономический университет им. Т.Рыскулова (MBA), в 2014 году завершил международную программу MBA — «Общий и стратегический менеджмент» Университета Яна Каменского (Чехия) и учебу в Академии РФЦА (Россия).

С 2009 года занимал руководящие позиции в различных бизнес-структурах. В частности, отвечал за развитие региональной сети АО «Евразийский Банк», руководил направлением геологических изысканий водных ресурсов ТОО «Азат Групп», был управляющим директором-директором технического департамента АО «Estate Managment Company», являлся заместителем генерального директора-директором по производству «Дирекции Телеком-Комплект» (филиал АО «Казахтелеком»). С 2019 года занимал пост генерального директора «Сервисной фабрики» — филиала АО «Казахтелеком».

Алмат Караманов обладает высокими компетенциями в вопросах управления изменениями, анализа бизнес-процессов, менеджмента, а также налаживания партнерских связей и деловых контактов. Также его отличают способность к масштабному мышлению и прогнозированию, прагматизм и высокая ответственность за результат.

С учетом внесенных изменений правление АО «Казахтелеком» состоит из девяти человек: Куанышбек Есекеев, Марат Абдилдабеков, Батыр Маханбетажиев, Асхат Узбеков, Болат Ерекешев, Нурлан Мейрманов, Тимур Худайбердиев, Алмат Караманов и Игорь Погребицкий.