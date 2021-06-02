Пандемия выявила проблемы в школах с интернетом

Во все школы Казахстана проведут интернет. Этим займутся в рамках инициативы ЮНИСЕФ — Giga.

Пандемия выявила проблемы школ с подключением к интернету, особенно в регионах Казахстана. Для решения этой проблемы ЮНИСЕФ реализует инициативу Giga, цель которой — подключить к интернету каждую школу в мире, передает Zakon.kz.

Согласно меморандуму, подписанному 22 мая между министерством цифрового развития инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана, ЮНИСЕФ и Международным союзом связи, были мобилизованы технические и финансовые ресурсы, чтобы применить инновационные технологии подключения к интернету и расширить механизмы государственно-частного партнерства с операторами связи для улучшения качества подключения школ. Об этом рассказал глава представительства ЮНИСЕФ в Казахстане Артур ван Дизен на заседании правительства.

По его словам, также необходимо открыть школы в новом учебном году с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований и провести мониторинг для определения потерь в обучении.