Аскар Мамин провел заседание комиссии по цифровизации

В Казахстане внедряется Национальный проект «DigitEL» предусматривает порядка 200 мероприятий по пяти направлениям.

Премьер-министр РК Аскар Мамин провел заседание комиссии при Президенте РК по вопросам внедрения цифровизации. С докладами о концепции развития отрасли информационно-коммуникационных технологий и цифровой сферы, Национальном проекте «DigitEL», ходе реализации проектов «Smart City» выступил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин. О развитии искусственного интеллекта в медицинской отрасли рассказал министр здравоохранения Алексей Цой, а о вопросах цифровизации кадровой системы государственных органов — председатель Агентства по делам государственной службы Анар Жаилганова.

Как сообщает пресс-служба премьер-министра, Национальный проект «DigitEL» (Digital Era Lifestyle) предусматривает порядка 200 мероприятий по пяти направлениям. В результате реализации проекта в период 2021–2025 годы ожидается 100% охват населения качественным интернетом и электронными паспортами здоровья, увеличение инвестиций в IT-отрасль до 500 млрд тг в год, общего объема экспорта IT-продуктов и услуг — до 500 млн долларов, объема производства электронной промышленности — до 90 млрд тенге, создание 100 тыс. новых рабочих мест, открытие пяти IT-школ в регионах.

В рамках цифровизации здравоохранения планируется создание Национального хранилища медицинских изображений (ПАКС система) с искусственным интеллектом. Это позволит обеспечить своевременную и качественную диагностику онкологических заболеваний и болезней легких, снизить зависимость от доступности квалифицированных врачей отдаленных регионах. Эффективность системы апробирована в Алматинской и Атырауской областях — выявляемость онкологии на ранней стадии повысилась на 25%, смертность снижена на 15%.

Одним из ключевых проектов цифровизации экономики Казахстана является «Smart City», направленный на улучшение качества жизни в регионах. В результате реализации проекта в течение трех лет смертность в дорожно-транспортных происшествиях снизилась в два раза, затраты на коммунальные услуги — до 30%, количество правонарушений — на 20%. Сборы налогов за счет цифровизации общественного транспорта повысились на 25-30%. Эталонный стандарт «умных городов» РК состоит из 11 направлений и включает свыше 100 ключевых показателей и 100 инициатив. По итогам 2020 года лидерами по реализации концепции «Smart City» стали Алматы, Нур-Султан и Караганда. Наименьшее количество баллов набрали города Тараз, Актау и Павлодар.

Участники заседания рассмотрели вопросы дальнейшего расширения охвата городского пространства системами видеонаблюдения, электронной системой оплаты за проезд в общественном транспорте, внедрение «умных систем» в образование, здравоохранение, ЖКХ, социальную и другие сферы. Премьер-министр поручил презентовать Национальный проект «DigitEL» на заседании Высшего совета по реформам при Президенте РК, а также актуализировать эталонный стандарт «умных городов».