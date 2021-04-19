Более 2 млн тенге составляет призовой фонд республиканского IT-хакатона

До 22 апреля продлится регистрация на фестиваль инновационных идей «IT Fest 2021».

IT Fest — это перезагрузка ежегодного фестиваля HackDay, существующего с 2011 года в рамках государственной программы «Цифровой Казахстан». В основе фестиваля — серия мероприятий, целью которых является разработка проекта от идеи до практической реализации в максимально короткие сроки. IT Fest предоставляет возможность реализации идей и презентации прототипов представителям бизнеса, а также дает им шанс привлечь таланты к сотрудничеству. Участие бесплатное и открыто для всех специалистов, студентов и школьников.

Ученики школ и колледжей получат возможность выиграть полную оплату или скидку на обучение в МУИТ, а все остальные победители категорий — денежные призы от 150 до 250 тысяч тенге. Для этого участники должны будут за несколько дней разработать и представить жюри проект на заданную тему. Задание по каждой категории будет выложено в последний день регистрации команд — 22 апреля. Авторы комплексных IT-решений и бизнес-проектов примут участие в специальной секции «Готовые решения», где они смогут встретиться с потенциальными инвесторами, менторами, завязать полезные контакты и выиграть приз. В рамках фестиваля запланированы тренинги от топовых профессионалов из IT-сферы.

«Фестиваль — возможность для ребят реализовать свои идеи на практике, — говорит ректор МУИТ Раиса Ускенбаева. — Это шанс обратить на себя внимание, получить поддержку в мощной творческой обстановке, стать частью движения в сторону новых реалий цифрового государства, а для выпускников школ — хорошая возможность определить свое дальнейшее будущее, получив грант».

IT Fest пройдет онлайн. Чтобы принять участие, соберите команду из трех человек и зарегистрируйтесь на сайте Itfest.kz до 22 апреля.