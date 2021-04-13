Минцифры и OneWeb подписали меморандум

Аскар Мамин обсудил с руководством «One Web» развитие спутникового интернета в РК.

Премьер-министр РК Аскар Мамин принял председателя совета директоров британской компании «One Web» Сунил Миттала. Во встрече приняли участие председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам, управляющий МФЦА Кайрат Келимбетов, а также министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин.

Компания «One Web» создает глобальную низкоорбитальную спутниковую сеть для предоставления услуг по доступу к сети интернет и передаче данных с высокой скоростью (5-50 Мбит/с на пользовательский терминал). С. Миттал рассказал о ходе работ по запуску с космодрома Байконур спутников в рамках развертываемой «One Web» глобальной спутниковой сети. К настоящему времени в космос запущено 110 спутников. В 2021–2022 годах планируется осуществить свыше восьми запусков с космодрома Байконур. Глобальная спутниковая сеть «One Web» будет состоять из 648 спутников в 18 плоскостях орбит на высоте 1200 км.

В ходе встречи стороны подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере спутниковой связи. Как рассказал Багдат Мусин, этот меморандум позволит проработать вопрос по повсеместному покрытию территории Казахстана, в том числе удаленных и труднодоступных сельских населенных пунктов, высокоскоростным широкополосным интернетом через спутники связи «OneWeb». Полный ввод спутниковой сети в эксплуатацию и обслуживание территории РК ожидается в конце 2021 года. Рассмотрен также ход реализации проекта по сборке комплектующих для спутников «One Web» на базе Сборочно-испытательного комплекса космических аппаратов при Национальном космическом центре в г. Нур-Султан и вопрос создания совместного предприятия по размещению шлюзовой станции на территории РК для последующей эксклюзивной дистрибуции спутникового интернета «One Web» в страны Центральной Азии.

«Будет открыт «Центральноазиатский технический центр «OneWeb», который сможет обеспечивать спутниковым интернетом страны Центральной Азии. Мы хотим развивать сотрудничество и совместно запускать спутники «OneWeb» с космодрома Байконур», — пояснил министр цифрового развития.