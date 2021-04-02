Электронную торговлю и новую стратегию ЕАБР обсудили в правительстве

Рассматривается возможность запуска пилотного проекта института операторов электронной торговли.

Вопросы снижения порогов беспошлинного ввоза товаров электронной торговли обсудили в ходе рабочего заседания в правительстве под председательством первого заместителя премьер-министра РК Алихана Смаилова. В заседании приняли участие член коллегии (министр) по торговле ЕЭК Андрей Слепнев, вице-министры финансов, торговли и интеграции РК. Государствами-членами ЕАЭС рассматривается возможность введения в рамках пилотного проекта института операторов электронной торговли. Его деятельность будет направлена на упрощение прохождения платежей и осуществление всех таможенных операций, а также повышение удобства получателей товаров, передает Kazpravda.kz.

В частности, предполагается, что уполномоченные операторы будут самостоятельно декларировать товары, уплачивать таможенные платежи за покупателя. Введение данного пилотного проекта позволит ускорить таможенное администрирование и упростить процедуры интернет-торговли. Проведение пилота планируется с 1 июля текущего года до конца 2022 года с учетом технической готовности каждой страны-участницы. Вице-премьер А. Смаилов поручил провести все необходимые работы для запуска пилота: интеграцию систем КГД, почтовых операторов, БВУ, экспресс-перевозчиков, а также внести соответствующие законодательные изменения.

Первый заместитель премьер-министра РК Алихан Смаилов провел также встречу с председателем правления ЕАБР Николаем Подгузовым. Участники встречи обсудили новую Стратегию ЕАБР на 2022–2026 годы. Стратегия направлена на реализацию трансграничных проектов, среди которых развитие транспортных коридоров, обеспечение продовольственного суверенитета ЕАЭС, формирование сбалансированной модели водно-энергетического баланса, цифровая трансформация ЕАЭС. Также банк создает цифровой холдинг для управления проектами Фонда цифровых инициатив с целью ускорения принятия решений в работе с внешними потребителями сервисов и цифровых продуктов.